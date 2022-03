Dylan, el perro del presidente Alberto Fernández, "realizó" una publicación en su cuenta de Instagram para desmentir una noticia sobre el nombramiento en el Ministerio de Seguridad de la Nación de su adiestrador.

Desde Presidencia de la Nación, desde donde manejan la cuenta @DylanFernandezok, se hizo un posteo en "primera persona" para buscar aclarar el tema.

"Leyendo Clarín vi que decían que nombraron a "mi adiestrador" en el Ministerio de Seguridad 🤔", se publicó.

"Le pregunté a Alberto si lo conocía, me dijo que no. Le pregunté al profesor Romero (mi veterinario) si lo conocía y me dijo que lo acompañó una vez, para enseñarme a tratar bien a Prócer, mi hijo mayor 🐶", añadió el mensaje.

Además, aclaró: "Yo nunca fui adiestrado. Alberto me enseñó a sentarme y a quedarme quieto cuando me dice "quedate" 😍"

Y también se escribió: "En conclusión: pobre señor este supuesto adiestrador mío. Me dio un buen consejo gratis y lo escrachan de este modo".

"Tienen razón… ¡ya no se puede creer nada de lo que publica Clarín! Y eso que me empeño a leerlo sin que Alberto lo sepa 😂 No se lo cuenten", finalizó el mensaje.