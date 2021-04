CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El periodista de TN Diego Poggi (33), quien se despidió en las últimas horas del canal, contó en Twitter una foto junto a su familia y recibió el apoyo de sus seguidores. Fue luego de ser noticia en enero pasado, cuando publicó un duro mensaje de su papá al contarle que tenía novio.

"Metimos merienda de Pascua con la familia", escribió este domingo junto a una foto con su papá y su hermano, que rápidamente alcanzó miles de "me gusta".

"Qué hermosos que son. ¡¡¡Feliz de verlos juntos!!!", escribió una usuaria, entre decenas de corazones que recolectó el tuit.

Según detalla Clarín, Además, el también conductor de Take Away (Radio Berlín 107.9) publicó la misma postal en sus historias de Instagram, donde tiene 338.000 seguidores, y dio cuenta de su última aparición en TN.

El periodista había publicado antes de su arribo al estudio desde donde sale al aire TN Fin de semana (TN, domingos a las 15) un video con la leyenda "The last one (El último, es español)".

"Les mando un beso grande a todos, los voy a extrañar y gracias por dejarme ser parte de la familia de Todo Noticias. No quería decir nada, pero bueno ahí está", manifestó Poggi ante su ahora ex compañera Marina Abiuso.

"Te queremos mucho y te vamos a extrañar mucho; sé que a donde vayas vas a estar espectacular", le manifestó la periodista.