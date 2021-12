Stephanie Matto es influencer que se hizo famosa tras participar del reality "90 Day Fiance", tras lo cual descubrió que podía hacer mucho dinero vendiendo sus pedos.

"Pensé que los pedos eran un gran nicho, pero también algo divertido, peculiar y diferente", dijo Stephanie Matto, de 31 años, reseña el New York Post.

Tras su participación en el reality, Matto comenzó su propio canal de YouTube, escribió libros e incluso ha lanzado su propio sitio de suscripción con clasificación XXX, "Unfiltrd".

Pero nadie hubiera podido anticipar que tirarse pedos sería tan buen negocio. En un video, que lleva más de 20 mil visitas,Matto explica que ganó casi 50 mil dólares en una semana vendiendo "sus pedos".

"Creo que realmente he aprovechado un gran mercado, y parece haber un potencial infinito. Estoy agradecida de poder entretener, iniciar debates y discusiones, y abrir los ojos de las personas a diferentes formas de vida", puntualizó Matto.

CUÁNTO CUESTA UN FRASCO DE SUS "PEDOS"

Stephanie fijó el precio de un frasco de sus pedos en 1000 dólares. Actualmente los ofrece con un 50 por ciento de descuento a $ 500, y habrá promociones y ventas adicionales durante las vacaciones donde los ofrecerá a un precio aún más bajo.

“Siempre pongo un precio a las cosas, como creo que mi valor es. No me subestimo. Creo que esa es mi regla número uno en los negocios: eres valioso y no solo tú, sino tu tiempo. Y creo que la cantidad de tiempo, esfuerzo, energía y creatividad que se invirtió en este proyecto valió $ 1,000 ”, continúa. “Entonces, ya sabes, algunas personas piensan que es una locura, pero escucha, la gente estaba dispuesta a pagar ese precio. Así que no creo que sea tan loco ".

Stephanie, también comparte cómo reaccionó su madre después de enterarse de que está vendiendo sus pedos en un frasco en línea.

“En la oficina de mi madre en el trabajo, todos la llamaron y dijeron: 'Vimos a tu hija en las noticias y está vendiendo pedos'. Y luego mi madre me llamó y me dijo: 'Stephanie, ¿de qué trata este trato? ¿Estás vendiendo pedos? 'Y yo digo,' Oh, Dios '. No es una conversación fácil tener con tu madre que estás vendiendo tus pedos en línea, pero está pagando la Navidad este año ”, dice riendo. "¡Así que todo el mundo está teniendo una gran Navidad este año por mis pedos!"

Con información de Buzz Feed, New York Times, inTouch