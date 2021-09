Hay fechas que no pasan desapercibidas cuando alguien amado nos hace falta, y este viernes se convirtió en una jornada especial para el reconocido pastelero comodorense Gastón Salas en el día de cumpleaños de su abuelo, quien falleció producto de un accidente.

"En estas fechas tan importantes me duele mucho no tenerte a mi lado , acompañándome a cada paso como siempre lo hacías. Se que sos mi ángel guardián pero no es suficiente para mi...estarías tan feliz con tu torta, tus nietos y gio. Pero no hoy no es asi", expresó el último ganador de Bake Off.

En su escrito, dejó entrever cierto enojo con la causa de su muerte, su abuelo fue atropellado por un joven que no tenía carnet de conducir ni papeles del vehículo. "Siempre me hago la misma pregunta: ¿Fue realmente un accidente?".

Sus seguidores le brindaron palabras de apoyo en este día nostálgico y doloroso para Gastón y su familia. "Mucha fuerza Gaston! Recordá que el debe estar muy orgulloso de la persona que sos, el nunca te va a dejar de acompañar. Un fuerte abrazo", "👏👏👏que sentidas palabras", "Un gran abrazo Gastón ❤️🙌".

A seguir adelante ✨