“Hay que hacer una diferencia ente lo que es una medida sanitaria preventiva y lo que no, claramente el PCR no era una medida sanitaria, porque no prevenía los contagios, entonces el PCR se denotaba inconstitucional directamente. Uno advertía que no era una exigencia razonable y era discriminatoria, porque lo habían aplicado distintas provincias y no la totalidad del país”

“Vos te hacías el PCR a la mañana y eso no aseguraba que vos tuvieras el PCR negativo o el COVID a la tarde, era una medida de un contexto económico porque vos tenías que realizarte el PCR en lugares privados que te indicaban, eso denotaba una inconstitucionalidad atroz”

“Yo presente una (medida) inconstitucionalidad ante la cCorte y todavía no está resulta, aun no tenemos resolución, se advierte que tenía estos condimentos”

Explicó que un pase sanitario es un carnet, una credencial que certifica que se está vacunado... “es una medida de tipo sanitaria”. Agregó que si bien las vacunas estuvieron en un período de experimentación, "hoy la Organización Mundial de la Salud la ha puesto en práctica, se aceleraron los procedimientos y las formas en que se han probado, desde el punto de vista legal es una medida sanitaria".

¿Cuándo no sería correcto aplicar un pase sanitario?

"Cuando la población no tiene acceso a las vacunas, si vos haces indirectamente que la vacuna sea obligatoria, que eso es un pase sanitario, cuando la vacuna es obligatoria para acceder a determinados servicios, bueno ahí tenes que tener vacunas para todas las población, porque no se puede exigir algo que no le estás dando"

"Lo primero sería blanquear si van a ser obligatorias o no las vacunas, porque también pueden ser obligatorias. Yo digo que hay que blanquear que si van a ser obligatorias, en principio, si van a haber vacunas suficientes y mientras no sean obligatorias legalmente, mientras no sea así, primero hay que dar un tiempo prudencial para que la gente se vacune, es totalmente ilógico, para que no sea inconstitucional y no sea discriminatorio”

“No debería utilizarse en lugares de primera necesidad, como salud, alimentos, pero sí en espectáculos públicos, en principio porque esto se hace en el resto del mundo, pero esos países te proporcionan vacunas en cualquier lugar, no tenes que sacar turno, no tenes que hacer fila. Hay mucha accesibilidad a las vacunas”

“El Estado debería proveer más medios y más tiempo de vacunación en un mes no se llega a completar, y la tercera y cuarta dosis es solo para personas con riesgo y personal de salud”

“La vacuna es preventiva, a diferencia del PCR es una medida discriminatoria, porque no estaba exigida en todo el país”

“El pase sanitario creo que debería haberse implementado en todos los eventos que se dieron en la ciudad y en el país. Que deberían exigirse en las reuniones políticas, en los teatros, cines y los bares y si se implementa en otros lugares, el estado tiene que tener las vacunas necesarias para que todos se vacunen. Todo tiene que ser coherente”

“No necesariamente las personas necesitan tener el pase en el celular, pueden imprimirlo y llevar el QR, que es otra forma de llevarlo, para aquellas personas que no utilicen medios digitales”

EL PCR ERA UNA MEDIDA ECONOMICA

La Dra. Mariel Suárez, actual jueza penal de Comodoro realizó un planteo ante la Corte Suprema de Justicia por la obligación del PCR para ingresar a la provincia de Santa Cruz, a donde viaja a menudo. “No era una medida preventiva, como la vacuna que influye en la salud de la población, es positiva, pero no así con el PCR, ese fue mi fundamento”, indicó la magistrada.

La magistrada realizó la interposición en su rol como ciudadana y especialista en Derecho Constitucional como lo podría haber hecho cualquier persona. “En mi caso no busque a un abogado, lo hice yo, pero espero la resolución que seguramente sentará un precedente” expresó.

“Son barreras invisibles que impiden el libre tránsito y eso no está permitido, en cambio esto, sí es una medida sanitaria mientras que el Estado tenga las vacunas para proveer a todas las personas”, indicó la Dra. Suarez.

En el caso que una persona no tenga el pase sanitario, podría prohibirse el ingreso describió, esto sucede si hay un reglamento. “Recuerden que los espacios privados, como restaurantes, bares, etc, tienen el derecho de admisión, pero hay que ver cada caso, igualmente el pase sanitario se exige en muchos lugares del mundo”, culminó.