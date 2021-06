El papa Francisco participó del Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa ( ACDE) y aprovechó el espacio para enviar varios mensajes sobre la situación económica en este contexto de pandemia.

Allí expresó, “la inversión es dar vida, es crear, es creativa; saber invertir y no esconder, porque uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia o cuando está rabioso”, en ese momento también instó a “volver a la economía de lo concreto y lo concreto es la producción, el trabajo para todos, la familia, la patria, la sociedad”, a la vez que afirmó que “la economía últimamente, en los últimos decenios, engendró las finanzas y las finanzas tienen el riesgo de que creemos que hay mucho y al final no hay nada”. Y se refirió a la importancia de “invertir en el bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales”.

Desde su escritorio en el Vaticano (cuyo tesoro en oro se estima en más de 8.000 millones de dólares), y con alguna información en los papeles que sostenía entre sus manos, al papa aseguró que “la economía es social” y que en una sociedad con elevados niveles de pobreza “uno se tiene que preguntar cómo va la economía, si es justa o social o si simplemente busca intereses personales”.

Durante el encuentro, que se desarrolla este miércoles y jueves, habrá un panel sobre “el valor y los desafíos de la economía social”, del que participarán Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y secretario general del Movimiento Evita, y María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En su discurso, el papa Francisco también hizo referencia al poder de las pymes para la generación de empleo y dijo que es “un desafío a la creatividad” la creación de empleos a partir de la inversión del dinero en el bien común, una acción a la que contrapuso el esconder los recursos en paraísos fiscales.

“Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia, o cuando está rabioso, todos sabemos lo que se dice en el campo cuando la vaca no da leche: ‘qué le habrá pasado a la vaca porque está enojada y esconde la leche’; cuando escondemos es porque algo está funcionando mal; [necesitamos] claridad, transparencia y producción, invertir e ir creando la confianza social”.

“Es muy difícil construir sin confianza social; a veces esos grandes acuerdos de grandes empresas o grandes inversores que están todos alrededor de la mesa y después de horas hacen el acuerdo, lo firman, y en el momento que están brindando por el acuerdo el que está de este lado de la mesa con aquel del otro lado hacen uno por debajo de la mesa; eso no”.

Francisco también se refirió a “la alegría” que le dio firmar este año la virtud heroica de Enrique Shaw, en el proceso de beatificación del ejecutivo de empresas fallecido en 1962, que fue uno de los fundadores de ACDE.

Con información de La Nación