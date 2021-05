El pancho más largo de Argentina mide 1,30 mts y se llama "Anaconda"

El pancho "Anaconda" , de 1,3 metros de largo, es furor en Ituzaingó. El pequeño local de la zona Oeste del Gran Buenos Aires viene experimentando con porciones "extralarge", y su más reciente adquisición es fue un éxito en tiempos de pandemia.

La pizzería y panchería "La Italiana", ya había sorprendido a los consumidores con "Godzilla", el super pancho de 90 centímetros de largo.

Ahora, el propietario del local fue por más: lanzó el pancho "Anaconda" con una longitud de un metro y 30 centímetros, "Es el más grande de todo el Gran Buenos Aires y, probablemente, de todo el país", dicen.

Jorge Spitale, dueño del local, cuenta que la idea de hacer panchos gigantes no era tanto por su consumo, sino para traer publicidad a su negocio. Sin embargo, se vio sorprendido por la cantidad de gente que lo pidió. "Primero sacamos el pancho 'Mega', después de ahí surgió el 'King', más grande. Después las pancherías de alrededor se empezaron a copiar y ahí saqué el 'Godzilla', que mide 90 centímetros, y ahora el 'Anaconda'.

"La verdad que lo hice para hacer circo, para llamar la atención de la gente. No pensé nunca que me lo iban a pedir, que como mucho se iban a pedir el ‘Mega’ y el ‘King’ pero, me lo empezaron a pedir, una locura", comenta con total sinceridad el comerciante.

Jorge también explica que preparar un pancho de tales dimensiones no es una tarea fácil. De hecho, necesitan fabricar su propio pan "a medida".

"Nosotros tenemos un horno pizzero grande, así que el pan lo hacemos ahí. Es artesanal, tipo pebete, y muy rico. Las salchichas me las hace la fábrica, pero no es una entera. Usamos varias más largas que las comunes, va en varios tramos".

El pancho "Godzilla", cuenta, lleva tres salchichas y media en fila, mientras que el nuevo "Anaconda" lleva 5 de los embutidos para llegar al 1,30 metro de longitud.

Por la cantidad de comida que significa, es normal que toda una familia se alimente con uno solo de estos colosales panchos.

Sin embargo, Jorge cuenta que en algunas ocasiones aparecen algunos valientes que enfrentan el desafío y consumen uno entero solos. "El otro día vinieron dos muchachos, albañiles, y se comieron uno cada uno, no lo podía creer", cuenta, todavía con sorpresa.

Jorge Spitale cuenta que a su local ya llega gente de todos lados: "Vienen en auto, piden uno, se sacan la foto, se lo comen y se van".

Originalmente, tenía tres locales: dos en Morón y uno en Ituzaingó. Sin embargo, como casi todos los comerciantes del país, enfrentó duras dificultades a causa de la pandemia, y hace dos meses tuvo que cerrar uno.

"El que mejor funciona es éste, de Ituzaingó, que por lo menos está caminando. Igualmente en Morón yo siempre había laburado bien, estuve 12 años allá, y normalmente vendía 500 panchos al día, pero para el final estaba vendiendo solo 50", dice para dimensionar la crisis.

