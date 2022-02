A pocos días del comienzo de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, en diferentes lugares del mundo monumentos y edificios públicos se iluminaron con los colores de la bandera del país agredido, entre ellos el Obelisco, en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

Este viernes por la noche, mientras las fuerzas rusas continuaban con el ataque a Kiev, el emblemático símbolo porteño ubicado sobre la avenida 9 de Julio se tiñó de azul y amarillo.

“De esta manera, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expresa su solidaridad con el país invadido por la Federación Rusa, acompañando el pedido de paz y de cese de las acciones hostiles”, expresó el Gobierno porteño en un comunicado.

Países europeos y Rusia cierran sus espacios aéreos

Con carteles en rechazo al enfrentamiento armado, en repudio al ataque ruso y en pedido de paz, ayer viernes, cientos de personas se movilizaron hasta la Embajada de Rusia del barrio de Recoleta en Buenos Aires.

El jueves, con el comienzo de la ofensiva rusa, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se solidarizó vía Twitter ante el sufrimiento del pueblo ucraniano y de la colectividad que vive en Argentina.

Este viernes el gobierno argentino no apoyó la resolución que emitió la Organización de los Estados Americanos (OEA) que condena enérgicamente a Putin por la invasión “ilegal, injustificada y no provocada” de Rusia a Ucrania. La iniciativa fue apoyada por 24 países, pero no recibió el respaldo de Argentina, Brasil, Bolivia y Nicaragua.