El nuevo DNU no exigirá PCR a quienes ingresen a Chubut en micro o avión 

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, anticipó este miércoles que el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia que dictará el Gobierno el próximo lunes, no exigiría PCR negativo como requisito indispensable para ingresar a la provincia en micro o en avión.

En una entrevista en Canal 12 con el programa “Sin Hilo”, que se transmitió en vivo por ADNSUR, el funcionario adelantó que el test de antígeno será una alternativa para permitir el acceso a Chubut. "No podemos no pedir nada porque tenemos que resguardar a toda la sociedad. Hay que tener un control sobre la gente que ingresa", manifestó.

Puratich indicó que en el nuevo DNU se prevén "flexibilizar algunas cosas" e indicó que "hoy prácticamente la vida es normal pero nos preocupan los viajes en los aviones y los colectivos porque en los autos, vienen los grupos familiares en sus ‘burbujas’". Además aclaró que "en Chubut, articulamos políticas con SEROS y hay una cobertura del testeo".

Plan de vacunación

También habló del plan de vacunación que se viene implementando en Chubut. "Avanza a buen ritmo", señaló el funcionario y precisó que con 320 mil dosis aplicadas, en poco tiempo "se lograron buenos resultados" y en ese marco destacó que "hay que hacerle un monumento a los vacunadores, voluntarios y municipios".

En cuanto a las primeras dosis, sostuvo que ya fueron aplicadas 260.000 "que sería un 42% de la población". Aclaró que "estamos vacunando a mayores de 18 años y entonces hay que sacar a quienes tienen entre 0 a 17 años que son 170.000 chubutenses. Si sacamos eso, estamos arriba del 55% de la ciudadanía vacunada", manifestó.

Señaló además que en Chubut "hay un 10% de la población con las 2 dosis. Con este flujo de vacunas, queremos llegar a la primavera con la ‘inmunidad de rebaño’ del 70% de la población vacunada".

Vacunación en jóvenes

“Los mayores de 60 años se vacunaron rápido y también las personas con los factores de riesgo se cubrieron rápidamente pero cuando les tocó a los jóvenes la concurrencia fue menor. Vamos a intensificar las campañas de prevención. Hubo casos y fallecidos con personas jóvenes, hay una mujer de 41 embarazada que está internada y tiene asistencia respiratoria", indicó.

Puratich adelantó que "hay que sumar deportistas, artistas para llegar a los grupos más jóvenes para hacerles entender el beneficio de cuidar a sus familiares”.

Inmunidad

En la entrevista, el ministro de Salud provincia aseguró que “las vacunas Astra Zeneca y Sinopharm no tienen problemas porque se aplica la misma vacuna en dos oportunidades. Siempre se convoca a las personas para las segundas dosis".

En cuanto a la Sputnik V, el funcionario indicó que "da más inmunidad que las otras vacunas juntas" y reveló que "el efecto de inmunidad dura por 1 año. El segundo componente es un refuerzo". Destacó en esa línea que "ya se están produciendo los segundos componentes en el país y ya se enviaron al Instituto Gamaleya de Rusia”, aclaró.

¿Qué pasó con las vacunas en Lago Puelo?

Sobre las 31 vacunas Covishield vencidas que se aplicaron en Lago Puelo, Puratich indicó que "habían vencido el 30 de mayo y se aplicaron el 7 de junio. Se hizo la consulta a Nación que dispuso volver a vacunar a esas personas. Ya se apartó al enfermero porque no se observó la fecha de vencimiento. Fue una falla humana y hay un responsable. La vacuna no puede generar los efectos necesarios pero no provoca nada malo", explicó.

Día del Amigo

El ministro reveló que desde hace 5 semanas, "la curva de contagios y la ocupación de las camas críticas viene en descenso" en la provincia, pero advirtió que "hay que seguir con los cuidados para que todo esto tenga éxito".

Anticipó que se prevé realizar una campaña "muy fuerte para el Día del Amigo. Hay que evitar incorporar gente externa al grupo de amigos y –por supuesto- las fiestas clandestinas”, subrayó.