Este martes por la mañana, el intendente Juan Pablo Luque, realizó la presentación de balance “Pandemia Covid-19 Comodoro Rivadavia 2020/2021” en el Centro Cultural, para visibilizar lo llevado adelante por la gestión municipal en materia sanitaria a partir de la situación epidemiológica en la ciudad petrolera.

Desde hace semanas que Comodoro Rivadavia mantiene una curva estable de descenso de casos positivos y avanza - tras vacunar a los adultos - en la vacunación de menores. Según el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud del Chubut , hasta el domingo solo había 8 personas internadas por Covid en la ciudad.

Eduardo Carrasco, subsecretario de Gestión Patrimonial y Turismo, confirmó durante la conferencia de prensa que "llevamos una inversión de más de 500 millones de pesos en esta pandemia", y que esto incluye, el pago de horas extras al personal municipal que se tuvo que poner a disposición para trabajar en los vacunatorios, en los centros Detectar y en los módulos de acceso a la ciudad.

Durante los meses de la cuarentena donde la gente no podía salir a trabajar, el funcionario indicó que se destinaron "más de 120 millones de pesos" para la compra de alimentos para armado de bolsones para familias en situación de vulnerabilidad. Además, se destinaron más de 60 millones de pesos para las pymes regionales que no podían trabajar.

También se invirtieron 30 millones de pesos en equipamientos. "Fuimos uno de los primeros lugares del país que compramos una máquina de PCR", dijo Carrasco tras señalar que además se gastaron 10 millones en la compra de reactivos y que además se compraron más de 14 respiradores con fondos municipales con colaboración de empresas.

De igual manera, se gastaron 15 millones de pesos en equipamiento de bioseguridad para los trabajadores de salud. "Fue lo primero que apuntamos porque si la gente de salud no estaba , iba a ser imposible enfrentar esta pandemia”, manifestó. En tanto, se invirtieron 13 millones de pesos en obras para el Hospital Regional y Alvear. Más de 5 millones de subsidios a los sectores más golpeados y 8 millones para la compra de leña dentro del plan calor.

El intendente Juan Pablo Luque reconoció que “fue muy duro” todo desde el comienzo de la pandemia. “No me olvido cuando nos juntábamos y no sabíamos por dónde empezar”, dijo ante los presentes y a continuación, agradeció a los trabajadores de salud, a los hospitales, clínicas y a todos los que colaboraron para salir adelante.

“ No me alcanzará la vida para agradecerles”, dijo tras reconocer que hoy por hoy el escenario es totalmente distinto gracias al trabajo de todos. “No queremos hablar más de pandemia, queremos hablar de vida, de actividades, de festejar y otras cosas. Pero no podríamos hablar de eso si no fuera por ustedes”, manifestó tras agradecer también al Ministerio de Salud destacando el rol del Estado presente durante la pandemia.

“Nosotros hicimos lo que ustedes pueden ver y que está a la vista, nos rompimos el alma para que Comodoro este como esta. muchas gracias”, concluyó.