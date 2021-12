El Ministerio de Salud consensuó con las 24 jurisdicciones del país la recomendación de incluir al personal sanitario y a los mayores de 60 años en la estrategia de refuerzo de vacunación contra el coronavirus a los cuatro meses de haber completado el esquema inicial, se informó este domingo.



"Con el objetivo de ofrecer la máxima protección a quienes presentan mayor riesgo de exposición y enfermedad grave, la cartera sanitaria nacional consensuó con las 24 jurisdicciones la recomendación de incluir dentro de la estrategia de refuerzo a personal de salud y personas de 60 años y más que hayan cumplido un intervalo mínimo de 4 meses de haber completado su esquema inicial", informó la cartera sanitaria en un comunicado.



"Esto siempre en acuerdo con los planes provinciales y sus posibilidades de implementación, recordando la fundamental importancia de acelerar las estrategias para alcanzar con la primera dosis a quien no se ha vacunado aún, completar los esquemas iniciados. La protección de los esquemas completos es fundamental para minimizar cualquier forma de enfermedad grave, aún en adultos jóvenes, niñas, niños y adolescentes", agregó la cartera encabezada por Carla Vizzotti.



"Esta estrategia no está dirigida a disminuir el número de casos sino a ofrecer la máxima protección para disminuir hospitalizaciones y muertes a quienes tienen más exposición y riesgo. Es muy importante sostener los cuidados y las recomendaciones vigentes", abundó el comunicado oficial.



"Cabe destacar que la incidencia de mortalidad en las últimas cuatro semanas fue de 4,73 cada 1.000.000 en personas vacunadas con dos dosis y de 10,76 cada 1.000.000 en personas que no iniciaron esquema de vacunación, lo que pone en valor la importancia de avanzar en las coberturas, en todas las edades, siendo la vacunación la mejor herramienta, al momento, para reducir las hospitalizaciones por Covid-19 y la mortalidad", concluyó el Ministerio de Salud.

Fuente: Telam