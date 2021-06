El miedo de los vecinos de Las 1.008 por posible derrumbe de un edificio: "Nunca dejó de ceder"

Este miércoles por la mañana, Bianca Carrizo, vecina del edificio 85 del barrio 30 de octubre, en diálogo con Periodismo de 10 por la CNN Radio Comodoro, expresó su preocupación por el peligro de derrumbe que viven los vecinos hace muchos años.

'Tenemos problemas muy grandes hace años. Vivimos arriba de una pileta de cloaca. El edificio se mueve constantemente y eso generó también el corte del gas. Vivimos con problemas constantes '', manifestó la vecina.

"Esa pared que yo cuento está colgada, si no fuera por la espuma se ve para afuera. En las piezas, en los baños nos damos cuenta, en las puertas de los placares, es constantemente el movimiento, nunca dejó de ceder", agregó.

La inestable estructura del edificio N° 85 del complejo habitacional, conocido como las "1.008 viviendas", mantiene en vilo a sus ocupantes. Aseguran que se encuentra inclinado y temen que en cualquier momento se derrumbe.

Pese a los reclamos ante las autoridades no han obtenido una respuesta. "Hay vecinos que no tienen gas porque no pueden pagar a un gasista matriculado", comentó preocupada la vecina.

El movimiento constante del edificio provoca según Carrizo que " rotura de caños de agua, son seis departamentos los que se ven más afectados, del lado derecho, nos sacaron los medidores de gas, el lado izquierdo es el que está sosteniendo".

En relación a la consulta de los reclamos que han presentado en el municipio y en área del IPV, la vecina dijo que "la comisión de la unión vecinal fueron los únicos que le han dado una mano", en cuanto a las carpetas presentadas en la municipalidad. Y sostuvo que "te lo reciben en la mesa de entrada, siempre nos prometieron que iba a venir alguien a hacer una verificación y nunca vino nadie".