El presidente Alberto Fernández publicó este domingo, en el marco del 27 aniversario del atentado a la AMIA, un mensaje en redes sociales en el que pidió estar "unidos contra la impunidad".

"A 27 años del atentado a la AMIA, los familiares de las 85 víctimas continúan firmes en su reclamo de verdad y de justicia", comenzó la publicación realizada por el mandatario en su cuenta de Twitter.

En ella, junto con el mensaje, adjuntó una imagen de uno de los murales que recuerda los nombres de las víctimas del atentado, y que está pintado fuera del edificio ubicado en Pasteur 633.

“En memoria de cada uno de ellos y en honor a quienes perdieron a sus seres queridos, debemos unirnos contra la impunidad”, agregó Fernández.

Otro de los importantes mensajes difundidos en el marco del recuerdo del atentado fue el discurso de Memoria Activa leído por Diana Wassner de Malamud, la esposa del arquitecto Andrés Malamud, quien aquel 18 de julio de 1994 estaba a cargo de las obras de refacción del edificio.

“Hoy es 18 de julio de 2021. Estoy parada en esta plaza, sola, lejos, muy lejos de aquel 18 de julio de 1994, de ese maldito 18 de julio que cambió nuestras vidas para siempre. Me separan 27 años, 9862 días. Año tras año me cuento y me recuento la historia de aquel domingo, el último; y lo más difícil siempre es revivir el día siguiente, el maldito día, el maldito lunes, el maldito 18, los malditos asesinos. Volaron la AMIA, asesinaron a 85 personas e hirieron a tantos. Asesinaron mis sueños, los que considerábamos nuestros sueños”, rezan las primeras líneas de su discurso, leído en corazón de la Plaza Lavalle, de espalda al Palacio de Justicia.

“Me da tristeza olvidarme, es como si Andrés se desdibujara si yo olvido. Es como si los muertos de AMIA dejaran de exigir justicia si yo olvido”, añade en otro pasaje de su mensaje.

Y continúa. “Estoy parada aquí, 27 años después -apuntó-. La plaza vacía al igual que la justicia, vacía al igual que las vacías respuestas obtenidas. Vacías las promesas que tantos gobiernos hicieron en 27 años. La causa AMIA fuera de las agendas, de las prioridades. La causa AMIA usada, vapuleada, vacía de verdad como esta plaza”. Luego, en un tono severo de reprimenda e indignación, ensaya un señalamiento: “La causa AMIA es un espejo que refleja el deterioro de la justicia. Un espejo que refleja la impunidad. Un Estado ausente. La indiferencia de los políticos. Los chanchullos de algunos jueces. Esa inmundicia que resultó ser casi todo Comodoro Py. El bochorno de quien atornillado a su silla dice ser el Procurador Gral. de la Nación”

Por otro lado, y tras cuestionar la posición de los jueces de la Cámara de Casación, encargados de rever la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº2, afirma que "en los hechos, la UFI AMIA hoy es gerenciada por estrechos colaboradores del ex fiscal Alberto Nisman, con la misma opacidad y ausencia de resultados que caracterizó la gestión del mencionado primer titular de la unidad. No sólo se trata de poner nuevamente a cargo de la investigación del atentado a fiscales idóneos y creíbles, también resulta imprescindible apartar al ‘equipo Nisman’ de la UFI AMIA. La recuperación de la confianza en el trabajo (tan degradado) del Ministerio Público Fiscal en esta causa depende de ello. La búsqueda de verdad y justicia en este caso exige un actuar transparente, comprometido y objetivo que, en las actuales condiciones, la UFI AMIA no puede garantizar”.

Y concluye: “Nos falta mucho trabajo aún para que este país cambie. Seguiremos intentando aportar, aunque más no sea un granito de arena. Ojalá pueda llevar por siempre dentro mío la fuerza de vida, de esperanza y de lucha que ha tenido esta plaza cada lunes a la mañana, cada 18 de julio. 27 años llenos de memoria activa”