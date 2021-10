Martín Cirio, fiel a su estilo "sin filtro" generó una fuerte polémica en su paso por la ciudad de Río Gallegos, criticó a los medios locales y se quejó de la inseguridad.

Después de recorrer la ciudad acompañado de dos "farafans" que le contaron algunas historias recientes de casos policiales de la capital santacruceña, el youtuber también visitó la Laguna Azul, donde tuvo una experiencia "tragicómica" al bajar por el volcán inactivo.

"Fue uno de los días más divertidos que tuve de viaje", dijo sobre su paseo a la Laguna Azul. Contó que después, junto a las dos chicas que lo llevaron y trajeron en esos días, "fuimos a comer a 'Villa Cariño'", un clásico lugar de la costanera donde se estacionan autos, generalmente en la oscuridad de la noche. "Compramos facturas y nos quedamos en el auto comiendo y cagándonos de risa, la pasé re bien", expresó "La Faraona".

En ese sentido, elogió a la capital de Santa Cruz, antes de seguir viaje hacia Ushuaia: "Siempre te lo venden como un lugar de paso y que no hay nada para hacer, y a mi me pareció una ciudad hermosa, me hubiese encantado haber hecho un video de la ciudad", dijo.

Sin embargo, agregó una fuerte crítica a los medios: "Buenísima la gente que me sigue, ahora, los otros... Me mataron acá los dos o tres medios que hay, o 'meditos' (en diminutivo), no es por ningunearlos, ¿o si? Sacaron unas noticias mías de mier..., mentirosas, tergiversando cosas que yo dije en las historias", señaló respecto a las primeras historias de Instagram que subió cuando llegó a la ciudad.

"Esa noticia de mier... que pusieron de que yo me burlé del crimen que pasó en el lugar 'Reina' (la peluquería ubicada en calle Magallanes), que yo solamente vi un lugar llamado 'Reina' y lo publiqué", señaló en relación al crimen de Vicente Maillo, por el que la viuda Susana Reina fue condenada a prisión perpetua junto a sus dos hijos y el sicario al que mandaron a matar al comerciante riogalleguense.

"Esta gente de mier... que ni siquiera me mira y no tiene ni idea por qué subí esa historia, puso que me estaba burlando de ese crimen, son unos hijos de pu...", lanzó.

Sobre esto, dijo que vio en Facebook muchos mensajes de odio hacia el, "poniendo 'y este que viene a hacer acá' y bardeandome por cosas que no hice y no dije".

Se refirió acerca de la vez que "confundió" Río Gallegos con Río Cuarto: "Soy bruto, pero no me voy a confundir Córdoba con Santa Cruz", afirmó.

A raíz de todo esto, aseguró, "Me dio un poco de miedo salir a la calle porque se empezó a generar todo un 'hateo' (odio) por todas estas noticias falsas que salieron todas juntas". Incluso, dijo que recibió "un par de mensajitos de 'te vamos a cagar a trompadas'". No obstante, señaló que también se juntó con sus "seguidores" riogalleguenses, "que son lo más", expresó