La deuda externa bruta totalizó en US$ 266.740 millones al término de 2021, inferior a los US$ 271.505 millones de 2020, según informó el resultado oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, el stock de deuda externa bruta de US$ 266.740 millones significó una merma de US$ 2.229 millones respecto al tercer trimestre del año pasado.

El 97% de la deuda externa a valor nominal está nominada en moneda extranjera. De ese total, la mayor proporción, el 66%, se encuentra nominada en dólares.

Toda esta información forma parte de la Balanza de Pagos, un informe que trimestralmente presenta el Indec y que reúne todos los movimientos de mercancías, bienes y servicios con el exterior.

Comenzó el Censo Digital 2022: cómo y dónde completar el formulario

El Indec estimó también que el dinero o inversiones que los argentinos tienen en el exterior o en otras divisas que no sea el peso, ascendía a US$ 417.507 millones al cierre del año pasado, por encima de los US$ 400.225 millones de 2020.

De este total, US$ 240.615 millones correspondieron a los rubros monedas y depósitos (57,6%); seguidos por la participación de capital por Inversión de cartera, US$ 51.737 millones; participación de capital por Inversión directa, US$ 42.452 millones, y activos de reserva, US$ 39.662 millones.

Los pasivos externos, por su parte, totalizaron US$ 295.390 millones. Éstos se explicaron principalmente por préstamos, US$ 112.466 millones; participaciones de capital por Inversión directa, US$ 67.817 millones; y los títulos de deuda de la Inversión de cartera, US$ 57.774 millones

En febrero los precios en Patagonia subieron un 4,8%

De ese total de activos financieros externos al 31 de diciembre, 10% corresponde a inversión directa; 15%, a inversión de cartera; 63%, a otra inversión (constituida fundamentalmente por moneda y depósitos); y 11%, a activos de reserva.

En cuanto a la Balanza de Pagos, reflejó un superávit de Cuenta Corriente de US$ 6.800 millones al cierre del cuarto trimestre del año, más del doble de los US$ 3.313 millones de finales del 2020.