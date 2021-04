ESQUEL (ADNSUR) -El Hospital de Esquel llegó al 100 por ciento de ocupación de camas en terapia intensiva esta semana, tras una curva de contagios por coronavirus que no se logra frenar. Y reconocieron que la situación es crítica.

El director del hospital, Sergio Cardozo, advirtió que la situación es sumamente preocupante porque "lo único que nos falta es armar camas con respiradores en los pasillos".

El médico desmintió versiones que indicaban que había pacientes a la espera de camas "todos están internados de acuerdo a la gravedad. El hospital está con el 100% de camas ocupadas, con respiradores armados y pacientes en sala general y también en sala de guardia cuando se llena clínica médica. Es la misma foto de hace largo tiempo, lo único que nos falta es armar camas con respiradores en los pasillos", sostuvo en diálogo con EQS Notas.

No obstante, confirmó que ante un caso de traumatismo grave que pueda presentarse " no hay terapia, tenemos que respirar y derivar". "Hasta que baje esta ola que tenemos, evitémoslo. No tenemos más camas. Hoy si hay un vuelco con cinco politraumatizados graves no sé de qué nos disfrazamos" advirtió tras sostener que si bien "suena duro" es "peor si no se cuidan, se van a morir".

Cardozo volvió a reiterar la importancia de que haya mayores restricciones en cuanto a la circulación nocturna para evitar accidentes porque " ahí está el peligro con este tipo de patologías que es el trauma. Y las ingestas (de alcohol) en casas particulares, eso no puede pasar. Ahí está todo. La gente sale a las doce menos cinco, se instala en una casa de joda y salen alcoholizados a las 6 y ahí estamos en la misma".