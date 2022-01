Federico Nacarado es porteño, vive en el barrio de Almagro, tiene 40 años y se define como un “autodidacta”. Este miércoles, en Mar del Plata, ganó el sorteo del sueldo que el diputado Javier Mieli realizó en Playa Grande. Él se enteró porque lo llamó un periodista. Admite, es que el dinero le viene muy bien y que va a usar los 205 mil pesos para pagar deudas.

Dice que se anotó en el sorteo de la dieta de Javier Milei (máximo referente de La Libertad Avanza, una coalición política argentina de la Ciudad de Buenos Aires de tendencia libertaria) luego de que su pareja lo convenciera, pero que se identifica con Cristina Kirchner. “La amo”, asegura.

“Apenas salió el resultado, me empezaron a llamar de todos lados. Mi vida se detuvo. Lo manejé con un poco de gracia. Recibí muchas criticas, aunque también hubo gente que me contactó para felicitarme. Después hubo otros que me dijeron que les daba asco; había de todo”.



Su podio de políticos preferidos está compuesto por tres kirchneristas de larga trayectoria. “En el primer puesto está Cristina. Luego, Axel Kicillof. Y tercero, Máximo Kirchner. En casa somos súper K”, cuenta.

“Soy un laburante”, se define Nacarado. “Terminé el secundario y, como tuve hijos de joven, me puse a laburar”. Pasó por el rubro de los restaurantes, en el que trabajó como mozo durante unos años, hasta que consiguió un trabajo en construcción. “Es lo que me gusta”, cuenta. Hoy, se desempeña en una pequeña empresa que ofrece servicios de steel-framing, conocido en castellano como “construcción en seco”.

Le resta importancia al hecho de identificarse con ideas muy opuestas a las del diputado. “Me anoté en el sorteo porque veía mucha publicidad. Es buena plata, no estaba demás”.

