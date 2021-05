A través de las redes sociales en las últimas horas, se dio a conocer una foto con una preocupante situación: una gran cantidad de personas esperando , sin distanciamiento físico, dentro del hall del Hospital Regional para sacar un turno, y ante la imposibilidad de esperar en el exterior por la lluvia y bajas temperaturas que se registraron esta mañana.

La directora asociada del Hospital Regional, Verónica Álvarez contó a ADNSUR que "lo que sucedió fue que el sistema de salud del Ministerio, Sisalud, no funcionó", y por ello, la gente que se encontraba haciendo fila para sacar un turno con los especialistas que atienden en el hospital no pudieron hacerlo. Hay gente que entendió y otra que no, según precisó.

"Habilitamos para que vayan pasando de a 5 cinco pero se vio desbordado cuando en el momento que tenían que tomarse lo turnos les decían que no y que se había caído el sistema", explicó sobre la cantidad de gente que se ve acumulada en la foto que se viralizó en las últimas horas por no cumplir con los protocolos previstos en el marco de la pandemia.

Más allá de esta situación, la directora informó que "se solucionó durante la mañana" el sistema que permite dar los turnos.