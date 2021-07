El ex psicólogo de Chano está imputado por la muerte de Diego Maradona

Según su perfil profesinal de Linkedin, Carlos Ángel Díaz es licenciado en Psicología, estudió en la Universidad del Salvador y desde 2015, mantiene un empleo en la Asociación Civil Íntegra.

Su nombre volvió al centro de la escena después de que el músico Santiago “Chano” Moreno Charpentier protagonizara un violento episodio que terminó con el cantante herido de bala y una cirugía de emergencia en la que le extirparon el bazo, el riñón izquierdo y parte del páncreas.

“Tuve algunos encuentros puntuales con Chano hace 3 ó 4 años. Después él continuó atendiéndose con otros colegas y gente de mi equipo también, de la misma problemática, las adicciones ”, vería Díaz ayer en el programa Intrusos.

El psicólogo especializado en adicciones es uno de los siete imputados de la causa que investiga la de Diego Armando Maradona. El profesional atendía al Diez y reconoció que llegó a trabajar con él por pedido del abogado Matías Morla. El especialista declaró el 23 de junio ante la Justicia y aseguró que su intervención en el tratamiento del astro fue “exitoso”.

“El tema de las adicciones es un compromiso diario. Es ‘solo por hoy’. En ese momento, Chano me vino a ver, él se atendía con un psiquiatra con quien yo también trabajo, pero consideramos que no estaban planteadas las condiciones para que siga el tratamiento como yo planteaba en ese momento y fue atendido por otro equipo. Yo me encontré con una gran persona, un tipo divino, que necesitaba vinculación, como todos los adictos”, manifestó Díaz.

El profesional de la salud estuvo muy cerca de Maradona, dado que además de especializarse en adicciones también lo hace con patologías mentales severas. Es miembro del Centro Argentino de Adicciones, docente y posee un máster en drogadependencias de la USAL y otro en Terapia Cognitiva Conductual en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona.

Casi seis meses después de la muerte de Maradona, el psicólogo, apodo “Charly” entre sus íntimos, presentó la eximición de prisión en el Juzgado en lo penal de San Isidro con el objetivo de garantizarse no ir a la cárcel en caso de que la Justicia así lo decida.

“Estos años tuve contacto a través de otros pacientes que también estuvieron en instituciones. Es información que fluye. Y los profesionales que nos dedicamos a pacientes tan complejos no abundamos. Entonces, la información va fluyendo. Hoy (ayer) me enteré, estaba manejando a la mañana y fue un golpazo. Me generó dolor y me parece que es algo esperable en el marco de esta enfermedad, lamentablemente. Es durísimo, pero es así”, expresó Díaz en relación a lo sucedido con Chano.

Según pudo informar TN, en relación a su trabajo como terapeuta de Maradona, Díaz declaró hace una semana: “Bajo ningún punto de vista considero que mi accionar como psicólogo especialista en adicciones, temática bajo la cual me convocaron, haya tenido algún tipo de injerencia en el desenlace fatal de Maradona. No, para nada me considero responsable de lo que ocurrió”.