El duro relató de una médica: "Ya no me banco más la despedida telefónica antes de intubar al paciente"

En plena segunda ola de Coronavirus en Argentina. Noelia Fernández, una médica del Hospital Oscar Arraiz en Villa Langostura, decidió compartir sus sensaciones tras un día de trabajo extenuante. "Ya no me banco más la despedida telefónica antes de intubar al paciente", escribió en una publicación en su facebook que se viralizó rápidamente.

"Trabajamos sin descanso, sin horarios, atajando emergencias, damos de alta un paciente y entran tres nuevos ... intubamos, estabilizados, y sale en ambulancia una derivación a alguna terapia cerca ya los minutos entra otro paciente igual y seguimos corriendo", comenzó relatando.

Con tres fotos adjuntas donde se ve a un equipo atendiendo a un paciente. Relató que trabaja en un hospital rural donde llegan los vecinos de la zona afectados por Covid."Ya no me banco mas la despedida telefónica antes de intubar al paciente , escuchar las últimas palabras del paciente con sus familiares pensando si serán las ultimas, cada día son más jóvenes los pacientes, y empezaron a aparecer los niños", lamentó.

"Hoy hay una crisis sanitaria que parece poco importarles a nuestros gobernantes, no nos respetaron, ni cuidaron al personal de salud, tampoco lo hacen con la gente. Estamos agotados, tristes, nos duele cada paciente, ponemos todo y mas para salir adelante... No soy terapista, hoy estamos tratando paciente de alta complejidad. Qué tiene que pasar para darse cuenta, el vecino que no usa barbijo ni respeta el distanciamiento, se junta a los asados... No quisiera verlo en alguna cama del hospital", concluyó su mensaje.