El dulce mensaje de una niña a los Reyes Magos: "No pasen, estamos aislados"

La inocencia y ternura de la niñez es algo que no deberíamos perder para un mundo mejor y más empático. "No pasen, estamos aislados", fue el dulce mensaje que una nena de Santiago del Estero, cuyo papá se contagió de coronavirus y los miembros de la familia son contacto estrecho. En la puerta de su casa le dejó un cartel a los Reyes Magos para que, "no se contagien y así puedan seguir repartiendo los regalos".

Aymará, la pequeña de 7 años de Añatuya y protagonista de esta historia que se volvió viral, lejos de preocuparse por el regalo dejó una nota en la puerta de su casa, en el barrio Santa Rafaela, para advertirles a Melchor, Gaspar y Baltasar que no ingresen porque estaban aislados por Covid-19.

"Estuvimos hablando con Maira (su amiga) y pensamos que era mejor avisarles que no entren a mi casa, porque no queríamos que se contagien y así puedan seguir repartiendo los regalos a los demás niños", explicó a Télam con cierta naturalidad.

Aymará está aislada junto a su padre, Alberto Rodríguez, quien dio positivo, y todos se encuentran bien, e incluso "el sábado creo que ya nos dan el alta", comentó Rodríguez.

"Es importante cuidarse para que pase rápido la pandemia y además para que no contagiemos a los demás", dijo Aymará.

"Anoche estábamos conversando y salió el tema de la cartita, y ella decidió escribirla, primero teníamos miedo que los perros lleven sus pantuflas, pero esta mañana cuando se levantó estaban y con tres regalos, por lo que estaba muy contenta", dijo Rodríguez.

"Los Reyes traen el regalo que pueden y a mí me dejaron tres", dijo muy alegre Aymará.

"Algunos de esos regalos los trajeron vecinos, porque los Reyes habían dejado ahí para Aymará", comentó el papá. La familia añatuyense nunca se imaginó la viralización que tuvo esta nota que dejaron en la puerta de entrada de su casa, "muchos se comunicaron con nosotros para comentarnos y felicitarla a Aymará por su responsabilidad", agregó.

"Si muchos dijeron que estaba muy linda la notita que dejé, que había sido buena idea, porque había que cuidar a los Reyes Magos", comentó la pequeña.

Aymará espera su alta con muchas ganas, ya que desde Año Nuevo que están aislados, y "tengo muchas ganas de salir a ver a mis amigas", aunque sabe que debe seguir cuidándose, porque "ahora hay muchos contagios".

"Es importante cuidarse para que pase rápido la pandemia y además para que no contagiemos a los demás", remarca y por eso sabe que es fundamental hacer el aislamiento, tal como lo está haciendo ella junto a su familia.

Aymará les pidió a todos los niños y niñas que "no se vacunaron, que se vacunen, porque es importante para que se termine todo esto"

Con sus 7 años, pasó a 3° grado de la primaria y ya tiene las dos dosis de vacuna, porque "me pusieron en mi escuela Florentino Ameghino, me dolió un poco, pero es para cuidarnos, hay que aguantar el dolor, porque es como pellizcón".

También en su diálogo con Télam, dio un consejo a los niños que se encuentran aislados en sus casas: "Que hagan algún juego, que ayuden en la casa", en definitiva que "busquen algo para hacer, porque así pasa rápido el tiempo y no se aburren".

"Nosotros por ejemplo, aquí en casa, todos los días elegimos una película para ver en familia", comentó.

Además les pidió a todos los niños y niñas que "se cuiden mucho" y a los que "no se vacunaron, que se vacunen, porque es importante para que se termine todo esto".

El aumento de casos positivos en toda la provincia de Santiago del Estero hizo que muchas familias pasen unos Reyes Magos distinto, aislados.

Los mensajes en la red social Facebook, en donde se publicó la foto que un vecino sacó de la puerta de la casa de Aymará fueron de felicitaciones a la niña por su gesto y también por su responsabilidad ante la situación de pandemia.

Con información de Télam