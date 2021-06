Omar Chaguri se llama el joven cordobés al que recientemente le desvalijaron su taller mecánico, el que llevaba tres semanas de funcionamiento. Santi Maratea y El Dipy se sumaron a la movida solidaria para juntar los fondos necesarios y comprarle todas las herramientas robadas. Por suerte, el mecánico ya recibió la ayuda económica necesaria para poder reabastecer su taller.

“Todo el esfuerzo es lo que más me duele. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio... Me cansé de trabajar para tener lo que tengo y cumplir un sueño- ¡Y me llevaron todo! Pago impuestos, pago el monotributo, rentas, municipalidad, pago todo, nunca me atrasé en nada ni le debo nada a nadie”, dijo Chaguri quebrado frente a la cámara.

En la madrugada del martes, unos ladrones le rompieron una reja del local y tomaron herramientas, valuadas en más de 400 mil pesos. La noticia se volvió viral en las redes sociales a raíz de una entrevista que le brindó sin poder contener el llanto al canal de la provincia de Córdoba, El Doce.

Santi Maratea publicó un tuit en el que compartió el video del lamento de Omar y escribió: “Aw, alguien tiene el contacto del wachin?”. Su publicación tuvo una gran repercusión, el joven influencer hace un tiempo tiene a la sociedad acostumbrada a juntar fondos para ayudar a personas que lo necesitan. Más allá de eso, unas horas después, Maratea reconoció que el no donó nada porque el joven ya había conseguido los fondos.

Por su parte, el Dipy, compartió a través de su red social un tuit, donde expresó: “Esto no lo puedo permitir”. “No sé quién es el chico, pero avísenle, si saben quién es, que me voy encargar de conseguirle todo. Sé que los que me siguen, gente de bien, me van ayudar para que este chico vuelva a trabajar. No tengo un mango, pero le voy a conseguir todo”, señaló el cantante.