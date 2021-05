El diario centenario de Comodoro que un grupo de investigadores protege como patrimonio

Si usted quiere saber qué pasó en Comodoro Rivadavia, cualquier semana de entre 1921 y 1967, puede hacerlo y en forma online, gracias a un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) que hace un par de años decidieron proteger la única colección completa que la prensa gráfica tiene en la ciudad; un tesoro único que ningún otro diario local pudo lograr, por la fuga de ediciones que tanto daño hacen a la historia.

Diario El Chubut es un caso atípico en Comodoro, y una fuente de información valiosa para entender qué sucedía en el pueblo, que también era campamento, aquel que era un imán de inmigrantes europeos y latinoamericanos.

Este martes el grupo de investigadores, integrado por profesionales de Historia, Turismo y Trabajo Social, dará a conocer de qué se trata esta iniciativa. Será en el marco del proyecto extensionista: "A 100 años de la fundación de El Chubut, de Comodoro Rivadavia. El diario de el pueblo".

Allí se explicará su importancia, los ejes relacionados con la gestión documental y preservación; una charla abierta a toda la comunidad en forma online, un espacio interesante para conocer la historia de Comodoro.

Pero vamos al principio.

UN DIARIO CENTENARIO

El Chubut fue fundado el 13 de marzo de 1921 por Pedro Ciarlotti y Nicolás Morales. Primero fue periódico y se imprimía en Buenos Aires, dependiendo del telégrafo. Luego se comenzó a imprimir en la zona y se convirtió en diario, es decir con ediciones de lunes a lunes que también llegaban al norte de Santa Cruz, mostrando la vida social, política y económica de la zona, explica Silvana Dos Santos, doctora en Ciencias Sociales.

La profesora, en diálogo con ADNSUR, contó parte de la historia de este diario y aclaró que no tiene relación con El Chubut, el medio que se imprime en el valle. “Tienen el mismo nombre, pero tienen familias fundadoras totalmente diferentes y orientaciones distintas. El diario El Chubut que estamos conmemorando mañana, se llamaba el diario del pueblo y tenía como intención ser un diario territoriano, que hablaba de las demandas políticas y las demandas sociales del territorio, pero no es el único que había en la región".

"A este diario por ejemplo le prohibieron que circule en los kilómetros 3, 5 y 8 cuando ocurren las huelgas del 21, porque era el único diario local que informaba sobre las huelgas petroleras, pero a la vez te hacía una nota sobre los valores de los alquileres en la ciudad que eran imposible de pagar para la gente que llegaba. Siempre fue como un diario muy contestatario, hasta su cierre, que no queda muy claro si es porque se muere Ciarlotti o tiene que ver con otras cosas de editar la prensa en la zona, porque desaparecen varios medios de prensa”, indicó.

De los Santos asegura que El Chubut es el único diario de la ciudad que tiene la colección completa, desde su primera edición a la última. La misma fue donada en 1977 a la Biblioteca de la Universidad, y por esa razón, el Chubut es uno de los diarios que mayormente ha sido estudiado por investigadores, en sus primeros acercamientos a este tipo de trabajo. Sin embargo, esto no siempre fue así.

Cuenta la docente, que en las últimas dos décadas, a partir del cambio de paradigma de investigación, la colección casi no tuvo consultas, hasta que las investigadoras Florencia Barrionuevo y Luján Ortiz, decidieron trabajar sobre huelgas y Diadema, y se encontraron con que era imposible acceder a sus primeros once tomos. Su estado de vulnerabilidad era preocupante, por lo que estaba vedado el acceso hasta 1945.

Ante esa situación, se decidió avanzar en su protección a través del Programa de Investigación: Patrimonio cultural. Preservación, conservación, protección y activación de los archivos de prensa de la historia local como documentos históricos. Así, gracias a diversos concursos se ha logrado la digitalización de los tomos que van del año 1921 a 1939, con el objetivo de avanzar en la totalidad de la colección.

Este martes, los integrantes del Programa de Investigación Patrimonio Cultural y del Grupo de Investigaciones sobre Patrimonio y Prensa (G.I.P.P), dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y la Secretaría de Ciencia y Técnica, presentarán ese trabajo, como una forma de darle valor a la colección y a su protección.

Es que como dice Dos Santos, “la ciudad tiene muchas cosas por decir, pero muchas no circulan entre nosotros. No porque no haya una tradición, ni una historia o procesos de identificación, sino porque esos procesos están como puertas adentro, cerrados. Entonces para abrirlos planteamos que el patrimonio es mucho más que los edificios, son las relaciones sociales, complementos de acción política, enfrentamientos, conflictividad".

"Por eso queremos conmemorar este diario, vamos a contar cuándo se funda, quién y demás, también otro sector va hablar en la digitalización documental, y otro sector contará sobre experiencias en investigación. Los esperamos para que participen, pueden preguntar y pueden intervenir. Es interesante, por lo menos, conocer qué pasó con la prensa en otra época en la región”, asegura la doctora.

La charla comenzará a las 18:00 horas, y se transmitirá vía Youtube aquí: