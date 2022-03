Durante la cobertura de uno de los shows del músico, Barrios fue acosada sexualmente por Pappo, quien la arrinconó contra la pared, intentó meterla en su camarín y la corrió junto a otros músicos para intentar violarla.

Cinco años después, ambos se encontraron en un programa de televisión. En ese momento, el músico no sabía que la conductora era justamente esa joven, y se dio un diálogo que incluyó la indignante confesión de Pappo.

– Alicia Barrios: Nosotros tenemos una asignatura pendiente que me la voy a cobrar

– Pappo: Cuando gustes

– Alicia Barrios: ¿Alguna vez violaste a una mujer?

– Pappo: (Entre risas) Semiviolación

– Alicia Barrios: Hace cinco años era una joven periodista que había ido a cubrir el recital de Pappo, y bajé al subsuelo del Luna Park, y Pappo se me vino encima ¿Te acordás? Salí corriendo, me asuste, me fui a un teléfono público, gritaba en la redacción, decía lo que me había pasado con vos y desde entonces nunca nos volvimos a ver.

– Pappo: ¿Hoy saldrías corriendo?

– Alicia Barrios: ¿Todavía tenés ganas?

– Pappo: Vos sabés cómo es esto, así son las cosas.

– Alicia Barrios: ¿Todavía tenés ganas después de esa experiencia?

– Pappo: Sí, tengo muchas ganas. Uno siempre tiene ideas de violar gente así tan linda como vos.

–Lo decís tan dulcemente que no te vamos a meter preso, te vamos a perdonar.

Santi Maratea usó este video para mostrar como hace algunas décadas se banalizaba el abuso sexual, a raíz de la violación grupal de Palermo.