Cristina Fernández de Kirchner le dió una entrevista al periodista Gerardo Rozín -fallecido este viernes tras una dura enfermedad- como parte de su campaña para senadora en 2017.

Entre las entrevistas más recordadas que Rozín realizó a muchas personalidades en los programas que condujo se destaca la realizada a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Día de la Lealtad Peronista, el 17 de octubre de 2017, en el programa Morfi.

El reportaje a la entonces candidata a senadora por Unidad Ciudadana -que terminaría obteniendo una victoria en la elección frente a Esteban Bullrich, de Cambiemos- duró más de una hora y abordó diferentes temas, entre ellos la inseguridad, las causas judiciales en su contra y la gestión del entonces presidente Mauricio Macri.

"Hoy es el Día de la Lealtad y Comodoro Py trabaja a destajo. El Poder Judicial es la fuerza de tareas del Gobierno", dijo en esa oportunidad la hoy vicepresidenta. "¿No te llama la atención que el oficialismo (por el macrismo) no quiera investigar toda la obra pública?", le preguntó a Rozín.

Tal como detalla El Cronista, Cristina Kirchner, discutió en broma con el periodista tras algunas interrupciones: "Me interrumpís, me pateás debajo de la mesa. ¡A que a Mariu Vidal mañana no la patea ni le pregunta nada?", disparó.

Rozín le preguntó como se veía en cinco años -precisamente, en la actualidad- y la expresidenta confesó: "Desde que me pasó lo de Néstor, no me imagino el futuro. Pensé que iba a envejecer con él. No sé qué va a pasar en 5 años; no tengo comprada la vida. Aprendí eso".