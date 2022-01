Mariana Ditzel es de Comodoro, tiene 30 años y se encuentra internada en Buenos Aires a la espera de un trasplante de corazón. La joven se encuentra primera en la lista de espera a nivel nacional debido a la urgencia de su cuadro.

Mariana sufre miocardiopatía dilatada no compactada y esta enfermedad la llevó a la espera con suma urgencia de un trasplante de corazón. Este sábado, Ángeles Brambilla hizo una publicación en sus redes sociales donde pidió con urgencia que aparezca el corazón para Mariana y se mostró indignada ante la negativa de muchas personas de no querer donar órganos.

"Las noticias del parte médico de hoy de Marianita no son tan alentadoras. Su cuerpo está generando anticuerpos a un anticoagulante que ayuda a que ella pueda estar conectada bien al ECMO. Es muy probable que la desconecten y ella sola sin la ayuda de esa máquina siga resistiendo", dijo.

Y agregó: "Estamos desesperados, Ese corazón no aparece y voy a ser muy cruda con mi comentario pero, a ver, tantas personas que fallecen en accidentes en estos días y ningún donante. Hace ocho días que venimos con esta agonía. ¿Por qué carajos no donan sus órganos? Si los órganos no van al cielo".

"Soy donante y el día que deje de existir en esta tierra quiero que donen hasta mis uñas. No me interesa un pepino la opinión de mi familia o seres queridos. Soy donante y de esta vida no nos llevamos nada mas que el amor. Por favor sigan difundiendo. Necesitamos más conciencia y más amor al prójimo. Mariana necesita urgente un corazón. Urgente".

Días atrás, el conocido influencer Ale Rojas, se sumó al pedido para que llegue el tan esperado corazón para Mariana. "Necesita hoy mismo el trasplante de corazón, está en Buenos Aires conectada a una máquina. Les pido de todo corazón que manden la mejor de las energías para esta chica que esta peleando y luchándola. Recen por ella y su familia para que pueda llegar el esperado corazón", indicó.