El comodorense que "habló" con Maradona cada día desde su muerte

Muchas personas utilizan las redes sociales como fuente de información como también de desahogo sobre diversos temas que tocan la jerga popular. Es el caso de Saúl Gherscovici, periodista comodorense, quien aplicó esta regla para escribirle una historia a Diego Maradona a partir de aquel 25 de noviembre del 2020, cuando dejó de existir físicamente.

Hincha de Racing Club y profeta del "10", a un año de su deceso, Gherscovici comentó a ADNSUR sus sensaciones de vivir este duelo redactando sus pensamientos hacia el máximo ídolo del fútbol argentino.

"Un año sin Diego Armando Maradona, un año en particular desde que empecé a escribir ese 25 de noviembre, dolorido, sorprendido y sin poder creerlo como todos, porque Diego había demostrado que podía gambetear la muerte en reiteradas ocasiones", sostuvo.

Así comenzó a escribir este dialogo, que le llevó 365 días y lo denominó “Después de Diego”, "jugando con esto de que varios lo consideran como Dios. Siguiendo ese pensamiento, el mundo se divide en antes de de Cristo y después de su muerte, en este caso con Maradona" explicó.

Allí agregó: "Luego de este año, aparte de este diálogo diario y personal que se va a convertir en libro dentro de poco, es haberlo vivido como la mayoría, viendo imágenes de Diego, escuchando noticias de las que nos gustan y de las otras sobre él. Por eso, en lo personal, ha sido un año dedicado a Maradona, obviamente sin dejar mis trabajados, pero me llevó este tiempo de desahogo escribiéndole todos los días".

Todo ese trabajo que remarca Gherscovici quedó plasmado en un libro denominado como contempla su historia diaria “Después de Diego”, el cual será presentado públicamente el próximo sábado en la Feria del Libro de Río Senguer.

A un año de su muerte, el periodista detalló: "Me pasa que hoy no estoy triste realmente. En el caso de los artistas que uno no pudo conocer, siempre se los recuerda con las cosas que nos dejaron. Es lo que trato de hacer con los familiares, y creo que Diego es parte de nuestras familias. De tener el duelo, el llanto, el insulto, pero luego recordarlo con alegría, que es lo que alguno le gustaría que suceda cuando parta de este mundo", expresó.

"Más allá que se conmemora de la fecha de su muerte, hay que celebrarlo y seguir disfrutando de su obra, que no son solamente las jugadas, las gambetas y los goles, sino su postura de ponerse del lado correcto de las causas populares que es lo que lo ha hecho más atractivo y bandera de los humildes de todo el mundo, pero más que nada de los olvidados del sur", puntualizó.

Gherscovici reconoce que nunca lo pudo ver a Maradona en cancha, pero se infla el pecho de emoción al saber que fue contemporáneo a él. "Uno se pone viejo, y entonces ya le puede decir a los más chicos “yo lo vi campeón del mundo”. Por eso hay que disfrutarlo y seguir pensando que todo es posible si se le pone empeño, y algo de talento, aunque él lo tuvo y así y todo, le puso toda la garra", sentenció.