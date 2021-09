Luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner viralizara en sus redes a un carnicero para sostener que la carne había bajado su precio tras la instauración del cepo, el hombre volvió a hablar este miércoles y aseguró que la medida gubernamental "no se puede sostener".

"El cepo no se puede sostener en el tiempo, hay que buscar acuerdos y que se llegue a un acuerdo que no perjudique a ninguna de las dos partes. Hay que tener un equilibrio con el consumo interno y lo que se vende afuera”, aseguró en diálogo con Radio con Vos.

En ese sentido, explicó que "no es que la carne no aumentó", desmintiendo a la ex presidenta, sino que "siempre hay variables de precios, pero nosotros siempre estamos atrás para mantener un equilibrio entre la calidad y el precio en la góndola".

"Lo bueno es que hace cuatro meses que no hemos variado la cartelera”, agregó previo a afirmar que "en el medio, siempre tenemos peleas con los frigoríficos y somos de cambiar de proveedor sin variar la calidad de la mercadería. Nosotros tratamos de ganar con la cantidad: ganar poquito pero vender mucho”.

El carnicero se había convertido en tendencia luego de que quien también fuera senadora nacional compartiera un video suyo donde hablaba sobre el precio de la carne.

“Mirá el video. No lo digo yo, lo dice un carnicero y además lo dice TN”, recomendó la expresidenta vía Twitter.

En dichas imágenes, el hoy protagonista decía que "mantener los precios de dos meses para acá en la Argentina para nosotros es una hazaña. Eso es lo que festejamos”, y agregaba: “No recordar cuándo fue la ultima vez [que aumentaron] a nivel inflación, para lo que nosotros venimos manejando, es una hazaña”.