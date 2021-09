A través de su cuenta de Instagram, el músico Leo García publicó este martes varios videos en los que se lo ve con la cara con sangre y moretones en los ojos.

"Esto no es un maquillaje, es como me dejaron en General Rodríguez", inició en sus posteos. Según contó García, él estaba en un bar y se acercó a hablarle "a un chico". "Y cuando le tiré una onda gay así me respondieron".

"La homofobia no para más. Estas heridas me las hicieron en General Rodríguez por nada, o sea, no voy a con culpar a nadie pero me paso por ser gay", escribió en su Instagram.