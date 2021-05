El boom de la compra de oxímetros por el coronavirus: ¿es conveniente tener uno?

El oxímetro fue uno de los diez productos más comprados en el Hot Sale en medio de la segunda ola de coronavirus. Incluso, en los últimos tiempos, estos aparatos, que miden los niveles de oxígeno en sangre, subieron de precio. Ahora bien, ¿conviene tener uno en casa?

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) publicó el detalle de cuáles fueron las "Mega Ofertas" más buscadas de cada rubro en el sitio oficial del Hot Sale. Así como en Tecnología el primer puesto fue para los celulares Android de 64 GB, y en lo relacionado con Viajes y turismo arrasaron los vuelos a Miami, en todo el rubro de productos de Cosmética, Belleza, Farmacia y Perfumería la estrella fueron los oxímetros.

La gran demanda de estos aparatos tiene que ver con que muchas personas, aún sin haber contraído coronavirus, compran el producto, que se consigue a un precio de entre 3500 y 7 mil pesos por Internet, como para sentirse preparadas si llegan a contagiarse la enfermedad.

La médica neumonóloga Gabriela Tabaj expresó: "Hoy en día muchos médicos están recomendando la adquisición de un oxímetro de pulso para el monitoreo domiciliario de la covid. Creo que es una medida que puede ayudar a identificar aquellos pacientes en los cuales hay que avanzar con estudios complementarios. Es una herramienta más con la que contamos los médicos y pacientes en este contexto". Sin embargo, aclaró esta herramienta "debe ser utilizada bajo supervisión médica".

Por su parte, el neumonólogo y expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), Daniel Buljubasich, explicó que "hay casos de Covid-19 que cursan sencillamente, sin gran compromiso general. Hay casos que cursan con síntomas que no tienen que ver con los respiratorios. Y hay un número de casos, que no es tan grande, que cursan con compromiso respiratorio. En esos casos sí puede ser de utilidad el oxímetro", mencionó.



"Una cosa es que un médico se lo indique al paciente, después de haber estado internado, o si hay una indicación de estar con oxígeno en el domicilio, recomiende un saturómetro para controlar los niveles; y otra cosa es que la gente vaya y se compre un saturómetro para ver si desatura o no, eso está muy mal y es muy peligroso, porque se puede demorar la consulta", comparó Gabriel García, médico especialista en Neumonología, jefe del Servicio de Neumonología del Hospital Rossi de La Plata.

En ese sentido, advirtió: "Ante sensación de falta de aire o dificultad respiratoria consultar. Hay pacientes con neumonía con covid saturando bien y están en su casa, esperando que baje la saturación para acudir al médico", dijo sobre lo riesgoso que considera que este aparato esté al alcance de todos, según detalla Clarín.

"HIPOXIA SILENCIOSA"

El profesional contó que pudo ver a pacientes que manifestaban que tenían falta de aire y cuyos estudios daban bien, como personas con baja saturación decían sentir que no les faltaba el aire. Probablemente esto se explique por la "hipoxia silenciosa", que una de las formas en que se presenta en algunos cuadros de covid.

"La hipoxia silenciosa no es rara. La escuchamos y la vimos. Es una especie de discordancia entre el nivel de oxígeno en sangre y la disnea, que es la sensación consciente de la falta de aire. Hay una disociación y el paciente con covid no se da cuenta, y puede llegar hasta niveles muy preocupantes", mencionó Buljubasich.

No obstante, García no recomienda el uso del oxímetro en casa ni en esos casos y es porque probablemente haya habido signos anteriores a los que prestar atención y por los cuales consultar al médico, y por ahí no se hizo porque, antes de la hipoxia silenciosa, los niveles estaban estables.

"¿Cuál es el riesgo entonces de que la gente tenga la posibilidad de administrarse y monitorear una saturación? Podés tener una neumonía en tu casa, saturar 96; vos vas a ver que los diarios dicen que el valor a partir del cual alarmarse es por debajo de 90. Entonces lo que estamos viendo son pacientes con neumonía en la casa, que se confían del saturómetro y consultan tarde. El gran problema que tenemos hoy día con la covid es la consulta tardía", justificó García.

Buljubasich opinó: "Comprarlo preventivamente para mí tiene poco sentido; por ahí pasa por una cuestión de mentalidad nacional. Tenemos esa concepción de que 'cuando yo lo necesite no va a haber, pero la realidad es que hoy en día se pide y llega el mismo día", aseguró. Y agregó que "tampoco el compromiso respiratorio de la covid es tan inmediato; te da tiempo, se puede comprar una vez que sea diagnosticado. No hay que salir corriendo a comprarlo, en todo caso hablar con un médico para ver si es conveniente o no" tener uno.

QUÉ ES UN OXÍMETRO DE PULSO

Según explicó Tabaj, "los oxímetros de pulso son herramientas que nos permiten inferir la saturación de la hemoglobina. El oxígeno viaja en el torrente sanguíneo utilizando como ´transportador´ a la hemoglobina, por ende, lo que intentamos medir a través de la oximetría, es la cantidad de oxígeno que viaja por el torrente sanguíneo".

Al consultarle si se trata de una herramienta precisa o no la profesional indicó: "En primera instancia debemos conocer que se trata de mediciones aproximadas y que el resultado que nos devuelve depende de muchas condiciones, fundamentalmente que la llegada de la sangre sea buena".

CÓMO MEDIR EL OXÍGENO

"Estos oxímetros de pulso se colocan en el extremo distal del dedo, con la mano bien apoyada y quieta. Luego de unos segundos se observa cómo la onda del pulso es regular y ahí nos informa la saturación de la hemoglobina y la frecuencia cardíaca. Para realizar correctamente la medición, se debe corroborar que la mano no esté excesivamente fría, ya que eso podría alterar los resultados y haber estado previamente al menos cinco minutos en reposo en un ambiente templado, idealmente sin fiebre y tomar como resultado el número que nos proporciona visualizando una onda con latido ya regular", detalla.

También recomiendan utilizarlos en dedos con uñas sin esmaltar, dado lo difundidos de los tratamientos de esmaltados permanentes y semipermanentes, que alteran la medición .

Según los expertos, un valor normal de saturación de oxígeno en sangre es de 98, mientras que una medición por debajo de 90 comienza a ser preocupante. Por lo general los pacientes cursan covid con 94 o 95, "valores intermedios como para tener precaución", pero no para medirse "cada diez minutos", aclaró Buljubasich.

"Es un parámetro de alerta, pero siempre y cuando sea interpretado por el médico, porque el paciente muchas veces no sabe interpretar los resultados, o puede partir del presupuesto equivocado. Porque si yo tengo por ejemplo una EPOC, y contraigo covid, mi saturación normal esta en 92, 93, y si le paso esos valores a un médico que me atiende por teléfono se va a preocupar porque no me conoce", precisó.

