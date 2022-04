El barbijo ya no es obligatorio: a quiénes recomiendan seguir usándolo

El anuncio del gobierno de la provincia de Buenos Aires para decretar el uso optativo del barbijo en espacios cerrados, escuelas y ámbitos laborales, a excepción del transporte público, dio el puntapié hacia "retorno a la normalidad precoronavirus". Medida que además fue anunciada además por el Gobierno Nacional.

En este marco, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Maximiliano Sampaoli, confirmó a ADNSUR que habrá una reunión para definir qué sucederá con la ordenanza que establece al uso de tapabocas en la ciudad. Y aclaró que "no tenemos muchos casos ni personas internadas en graves condiciones" por el Covid.

"Está claro que la resolución anula lo que llamábamos distanciamiento social y por ende, a mi criterio ya queda sin efecto el tema de los aforos", señaló. Y además destacó que "desde salud insisten con la sugerencia de uso, pero queremos definirlo de manera concreta para que los vecinos lo tengan bien en claro”, dijo.

El infectólogo Eduardo López detalló a La Nación que "hay que esperar qué pasa durante el invierno. Si hay un gran porcentaje de vacunados con tres dosis, podría crecer el número de casos, pero bajar el número de internados graves y fallecidos, por lo que podríamos ingresar en una endemia”.

XE es una nueva variante híbrida del Covid-19 detectada en Reino Unido. Para la comunidad científica, es un 10% más transmisible que la BA.2 y posiblemente produzca una nueva ola de casos, pero sin mayores complicaciones en la población vacunada con tres dosis.

Con la circulación del virus de la influenza ya decretado, alerta de sarampión y sin toda la población objetivo vacunada “no es momento para quitarlo, mucho menos en los espacios cerrados. Si hay un repunte de casos de Covid-19 o de otras enfermedades, debería ser un elemento de prevención, una buena enseñanza de la pandemia, una buena consecuencia”, agregó la infectóloga Elena Obieta.

“El uso del barbijo tiene que ver con la pandemia, porque antes no lo usábamos en época de gripe. Trataría de analizarlo desde el coronavirus que hoy tiene una baja tasa de afección, bajo porcentaje de internación y baja cantidad de pacientes internados en terapia intensiva con Covid cada 100.000 habitantes. Las medidas pueden ir y venir, dependerá de la situación epidemiológica”, dijo Martín Stryjewski, jefe de Internación en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic).

“La gente está harta de usar el barbijo y no podemos pretender que lo siga usando después de tanto tiempo de obligatoriedad. Pero que no te obliguen a usarlo no quiere decir que no lo puedas usar como cuidado personal. En las personas grandes, las embarazadas y los pacientes de riesgo es recomendable seguir usándolo. Estamos en una época de incertidumbre, no sabemos qué pasará hasta que el Covid se transforme en una enfermedad estacional”, sentenció Stryjewski.