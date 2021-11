El Banco Central prohibió este jueves la compra de pasajes al exterior del país en cuotas y con tarjeta de crédito.

La medida busca desalentar el turismo al exterior del país y, en consecuencia, preservar las reservas de dólares que la entidad posee actualmente, además de potenciar las vacaciones internas durante la temporada de verano.

Lo hizo a través de la Comunicación 7407, y según destacó el ente presidido por Miguel Pesce, la medida tendrá vigencia a partir de mañana viernes.

“Establecer, con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior, y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc), ya sea realizadas en forma directa con el prestador de servicio o indirecta, a través de agencias de viajes y/o turismo web u otros intermediarios”, afirma la disposición dada a conocer durante la tarde del jueves.

Está prohibido y hay multas, pero siguen vendiendo pirotecnia por redes sociales en Comodoro

Emitido el comunicado la polémica se apoderó de las redes sociales, con usuarios manifestando su preocupación por la disposición y asegurando no entender el por qué de la misma.

Hasta el momento no ha habido manifestaciones de la dirigencia política opositora al respecto, así como tampoco una explicación oficial por parte del Gobierno.

De esta manera, aquellos servicios contratados con el exterior pagados con tarjeta de crédito deberán ser abonados en un único pago o, en caso de ser necesario, financiados con la tasa del 43% fijada para el “pago mínimo” de los resúmenes bancarios.