Este viernes a las 11 horas comenzó una medida de fuerza de controladores aéreos que piden que se resuelvan las falencias que afectan la seguridad operacional del Aeropuerto General Mosconi de Comodoro Rivadavia. A raíz de esto, 101 vuelos de Aerolíneas Argentinas, JetSmart y FlyBondi que debían partir desde y hacia Comodoro fueron reprogramados.

"La medida se realizará en dos tramos, de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas. Los pasajeros ya deben haber sido notificados por las empresas, pero ante cualquier duda pueden comunicarse con los call center de cada aerolínea", informó Santiago Augusto Delegado de ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación )

Mencionó que sábado, domingo y lunes no hay medidas. "El martes se repite la medida en el mismo rango horario, y el miércoles se afectan los vuelos de carga", informó. "Tratamos que esto no se extienda en el tiempo porque no queremos afectar a los pasajeros", señaló, al tiempo que remarcó: "tenemos la medida programada para un mes completo, espero que no haya que llegar a tanto".

"Nosotros nunca queremos llegar a estas instancias", indicó, mencionando que desde diciembre vienen pidiendo a la empresa que reconozca las falencias de seguridad operacional "porque justamente no queremos poner en riesgo ningún pasajero, ningún piloto, ninguna aeronave", apuntó Augusto.

Al respecto, mencionó que "el domingo hubo una pérdida total de comunicaciones, esto no se dijo en ningún lado, la empresa no lo comunicó a nadie, pero a las 2:15 sufrimos una 'panel total': no teníamos frecuencia ni comunicación con las torres de control de ningún aeropuerto, teníamos aeronaves que pedian salir... Así que por medio del celular corporativo tuvimos que llamar las torres y pedir que nadie despegara, los tránsitos (aviones) que teníamos próximos al despegue tuvieron que volver a plataforma. Esto duró una hora y 40 minutos"

"Si tenemos en cuenta que un vuelo a Buenos Aires dura dos horas, entonces estuviste más de 3/4 del viaje solo, volando a ciegas: el piloto mantiene su último nivel de vuelo asignado hasta que pueda tener comunicación con alguien, que en nuestro caso es recién Ezeiza", enfatizó.

En cuanto a los problemas que requieren pronta solución para mejorar la seguridad operacional, remarcó que "la tecnología no se actualiza, lo que se compra no es compatible con lo que existe, es falta de personal, es un combo de cosas".

"En la torre de control del Aeropuerto de Comodoro hay un solo controlador sentado 8 horas, cuando las normas internacionales dicen que nunca debe haber uno solo por muchas razones... se puede descompensar, se puede descomponer, puede tomar una decisión trágica como la que se tomó en Río Grande hace dos años...", enumeró Augusto, y agregó que "en Comodoro, en torre de control son 8 debería ser 15, en Centro de Control de Área somos 34 y deberíamos ser 70, además no hay servicio NOTAM las 24 horas, siendo que Comodoro es punto internacional..."

Sostuvo que "la empresa lo niega todo, que no hay problemas de tecnología, que no falta personal, que está todo bien. El incidente del domingo nos tocó en una reunión con la empresa y ahí tuvieron que reconocer que lo que pedimos no es tan descabellado. Y es un hecho gravísimo, porque manejamos vuelos internacionales, de Chile, y no teníamos cómo avisarles que nos habíamos quedado sin comunicaciones".

"Por suerte no tuvimos que hacer 'separaciones', para evitar que los aviones colisionen en el aire", remarcó.