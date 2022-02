El pasado 29 de enero, los últimos tres sacerdotes de la Comunidad Salesiana de Comodoro y obra de Don Bosco, P. Santiago Negroti, P. Juan Francisco Tomas y P. Juan Rebok, se despidieron mediante una misa celebrada en la Parroquia Santo Domingo Savio y presidida por el Padre Obispo Local, Monseñor Joaquín Gimeno Lahoz.

Luego de 52 años de obra salesiana, el Colegio Santo Domingo Savio será dirigido por laicos, y continuará bajo la única dirección del Rector y padre Honorio Caucamán, desde Buenos Aires.

En diálogo exclusivo con ADNSUR, el sacerdote Juan Rebok, explicó los motivos que llevaron a esta decisión y expresó que, "está disminuyendo mucho el personal salesiano, hay menos vocaciones y los adultos van siendo cada vez más viejos. Entonces, hay una redistribución del personal", y agregó que en el caso de la ciudad de Comodoro "tiene obispado hace tiempo, clero propio", lo que permite que puedan distribuirlos por distintos lugares donde hay menos personal.

"Uno de los que está aquí conmigo, Santiago, va a ser trasladado al Colegio, Parroquia y Misión de Puerto Deseado. Allí se encuentra una parroquia que es misionera y se encarga también de las poblaciones aledañas. Lo acompañarán dos sacerdotes para formar comunidad. Uno es Patrick, un misionero venido de la India, y el otro es el padre Sergio Ortelli, especialista en derecho eclesiástico", detalló el padre Juan.

El otro sacerdote, Juan Francisco Tomas, se trasladará a San Isidro, Buenos Aires, allí también se ubicará al servicio de un colegio y parroquia. Él es profesor de teología moral, y posiblemente se dedique también a dar clases en el Instituto de Teología ubicado en el barrio de Almagro. En el caso del padre Juan Rebok, será enviado a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de La Plata.

La Comunidad Salesiana acompañó al Colegio Domingo Savio desde que se fundó a partir del 9 de agosto de 1970, y fue considerada la primera institución salesiana educativa mixta en el mundo, pero sus inicios en la sociedad comodorense fueron en el Colegio Dean Funes, la base primera de los salesianos.

Dicho colegio fue inaugurado el 28 de enero de 1929, junto a la iglesia Santa Lucía. Su nombre, impuesto por el Ingeniero Enrique Mosconi, hace referencia al religioso cordobés Gregorio Funes de importante labor eclesiástica y política durante los años de la independencia.

"Fue una escuela hecha para que los salesianos se encargaran de los hijos de petroleros, cuando se potenció el trabajo del petróleo en Comodoro", destacó Rebok. Fueron obras originarias en la ciudad y aquella comunidad llegó a tener hasta 20 salesianos en algún momento. "Si bien sigue bajo control salesiano, no tienen personal fijo en la institución", su director, Andrés Quesada, es laico.

Al recordar los inicios de la obra salesiana en Comodoro, el sacerdote Juan Rebok no pudo evitar recordar con simpatía al "cura gaucho". "El padre Corti, que era miembro de la comunidad salesiana, era medio vaguito", contó el padre Juan entre risas. "Él venía de Italia, con las obras que había visto en el norte de su país de los oratorios, no aguantaba una disciplina en un lugar determinado dando clases. Él salía hacia la periferia, fundó lo que nosotros llamamos 'los oratorios', aquellos espacios de recreación y formación de los chicos. Antes de tener colegios, teníamos oratorios. Don Bosco también buscaba a los chicos de cualquier tipo que había para que no estuvieran en la calle y hacía esta obra muy sencilla que era recreación y un poco de catequesis", valoró Rebok.

De modo que, desde el colegio Dean Funes surgían después los salesianos y se dirigían a distintos lugares de Comodoro para formar oratorios. De esta forma, se fundaron distintas capillas, y desde aquella institución técnica se desprendió la iniciativa de formar un colegio salesiano de nivel secundario en principio, para chicos y chicas.

"La obra del Colegio Domingo Savio fue gracias al padre Corti, después vino el padre Nicolás Marino con él y Renzo Adami. Como él se cortaba solo, y nosotros formamos comunidades, el inspector le mandó dos compañeros más, el seguía vagueando y fundando cosas y ellos quedaron fijos aquí hasta que afirmó la obra", recordó con cariño el padre Rebok.

En los últimos años, la organización salesiana intentó inculcar a laicos, profesores y maestros la formación salesiana, para que continúe viva en la comunidad la obra de Don Bosco.

En la actualidad, existe un grupo de personas que tienen un compromiso ferviente con la espiritualidad salesiana, se llaman "cooperadores salesianos". Ellos realizan una promesa, además de cada uno tener su profesión, se comprometen a trabajar en el mundo con espíritu salesiano. "El sistema preventivo, la bondad en primer lugar, no la represión ni los castigos. Prevenir con la bondad lo que puede generar en un chico en maldad", describió el sacerdote.

De aquí en adelante, quedarán los dos colegios, Santo Domingo Savio y Dean Funes, bajo la dirección de gente formada por salesianos, dependiendo directamente del inspector con sede en Buenos Aires. El padre de formación patagónica, Honorio Caucamán.

A su vez, estarán bajo el trabajo y supervisión de sus respectivos directores educativos locales, Andrés Quesada en el caso de la escuela técnica, y Gabriela Gómez en el Domingo Savio. Siempre en acompañamiento de todos los laicos y laicas que forman parte de las misiones salesianas de ambas instituciones y parroquias desde sus inicios.