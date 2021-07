Echaron a la directora de una escuela de Comodoro que denunció irregularidades en la conexión de gas

La Asociación Cooperadora de la Escuela N°39 denunció este jueves que la directora de la institución, Claudia Aguilar, fue separada de su cargo luego de advertir a las autoridades provinciales sobre distintas irregularidades en la instalación de gas del edificio.

A través de un comunicado Cristina Carola Gutierrez, presidenta de la Asociación Cooperadora, reclamó por la inmediata restitución en su cargo de la docente, y explicó que el Ministerio de Educación provincial removió a Aguilar de su puesto "porque denunció irregularidades en la habilitación de la escuela; porque los docentes y auxiliares le informaban que había olor a gas, y por proteger a nuestros hijos no accediendo a la apertura".

En ese sentido, remarcó que en el día de la fecha ocurrió un nuevo incidente con el gas, y advirtió que en caso de no ser oído su reclamo se iniciarán acciones legales y se denunciará "a los funcionarios que fueron responsables de esta vulneración de los derechos de la docente y de los propios hijos que asisten a este establecimiento".

En diálogo con ADNSUR Claudia Aguilar, directora del establecimiento, explicó los hechos que desencadenaron su separación.

"Estoy sorprendida. La escuela estaba en proceso de refacción, algo pasó y había olor a gas dentro. Esto comenzó el 19 de mayo, que hice la primer denuncia por escrito. No se acercó nadie, en junio comenzaron a llegar, después de Obras Públicas me enviaron a una persona para asegurar que estaba todo bien, y cuando pregunté qué profesión tenía me dijo que era ingeniero. Cuando se estaba labrando el acta la delegada Nelly Cruz dijo 'no me acuerdo cómo se escribe Dióxido de Carbono y Monóxido en símbolos químicos. El ingeniero dijo 'yo tampoco me acuerdo'. Un ingeniero no se puede no acordar... y cuando llegó para firmar dijo 'no soy ingeniero, soy estudiante avanzado. Pedí que quede asentado. Antes él había firmado un acta como ingeniero", dijo.

Y sumó: "Hubo otro hecho más de pérdida, que supuestamente el aparato no detectó. Encontraron una pérdida en la cocina, en otra oportunidad se apagó una hornalla y siguió saliendo gas de manera terrible... tuve que asesorarme con el colegio de ingenieros sobre conexiones de gas, y ahí entendí que había muchas cosas mal, que no deberían haber pasado".

Además, se mostró sorprendida al afirmar que "como no gustó lo que escribí aparecieron hoy con la separación del cargo", ya que días atrás fue "felicitada hasta por la subsecretaria de Educación por la gestión. Está todo escrito".

"Esto es un correctivo. Significa que ninguna directora tiene que hacer una denuncia porque te cortan la cabeza, te sacan del cargo. Es grave lo que está ocurriendo. Estamos hablando de miles de niños. Si lo tengo que volver a hacer lo vuelvo a hacer, porque soy desponsable de la vida de los chicos y de los adultos (...) ¿Esperaban que explote la escuela y yo me quede callada? Me preocupa que muchas directoras no denuncien irregularidades, porque les van a plantar cualquier cosa", agregó.

Y cerró: "Me notificaron que me separan con una disposición del año 2020... yo conozco como trabajan así que no me extraña esto. Sí me molesta que por intentar hacer las cosas bien me hayan sancionado. Creo que acá se movieron otros hilos que tienen que ver con obras públicas... ellos sabrán qué hicieron bien y qué mal. Aunque este sea el costo lo haría de nuevo, porque estoy segura de lo que hice. Y todos son testigos del olor a gas que había... todos sabíamos".

Cabe destacar que desde la Asociación Cooperadora de la institución se convocó a una manifestación para este sábado a las 14 hs, en la plazoleta Carlos Gardel, para pedir por la restitución de Aguilar en su cargo.