La SCPL alcanzó los 10 mil abonados al Servicio de Internet en el 2021 y lanzó dos sorteos mensuales que consisten en un año de internet gratis para socios al día y nuevos adherentes al servicio de internet, aunque cabe destacar que hoy ya son más de 12 mil los socios activos.

Desde el Consejo de Administración, Anabella Cardillo manifestó que, “estamos muy contentos de llevar a cabo un nuevo sorteo. Agradecemos la confianza que depositan los socios y los nuevos abonados y también por elegir un servicio que está funcionando muy bien”.

“Desde la SCPL se trabaja fuertemente para brindar internet de calidad, en este caso fibra óptica, y continuamos apostando y poniendo todo nuestro esfuerzo para enfibrar toda la ciudad y llegar a cada vecino”, y agregó que, “estos sorteos que realiza nuestra institución son en gratitud y un reconocimiento para quienes confían en nosotros”, valoró la presidente.

En esta oportunidad, el coordinador del Servicio de Telefonía e Internet, FabiánDonato, expresó que, “estamos muy contentos por realizar el sorteo del tercer mes y así, otorgar a los ganadores otro año de servicio totalmente bonificado”.

Por un lapso de cinco meses, “la SCPL está sorteando un año de internet gratuito a su cartera de abonados, al que se le suma otro año de internet gratuito a su cartera de ingresantes al servicio; de forma tal que se le da al usuario la oportunidad de solicitar el servicio, y si sale seleccionado, automáticamente es acreedor de tal beneficio”, detalló Donato.

LAS GANADORAS

Por su parte, una de las ganadoras Valeria Hernández expresó que, “justo me llegó el mail con la noticia y no lo creía hasta que me llamaron de la Cooperativa y me lo confirmaron. Antes tenía otro servicio que no era eficiente y por Facebook me enteré de la fibra óptica. La verdad es que tiene muy buena conexión porque en casa tenemos muchos dispositivos conectados: celulares,

televisores y computadoras conectados en simultáneo”.

Por último, Susana Cárdenas, señaló que cuando recibió el mail con la gran noticia, pensó que se trataba de una publicidad. “Estoy muy contenta, la verdad que no me lo esperaba. Soy jubilada y mis nietos vienen concurren a mi casa para hacer sus tareas, con lo cual el servicio de internet es fundamental para que ellos puedan hacer sus actividades escolares”, comentó.

LLEGAR CON FIBRA ÓPTICA A TODO COMODORO

A su vez, Fabián Donato sostuvo que, “continuamos con el plan de expansión, en donde ya tenemos habilitados los últimos polígonos que comprenden los barrios: Ceferino Namuncurá, 9 de Julio, José Fuchs, 13 de Diciembre, Las Flores, la Floresta, San Martín, Jorge Newbery, Pietrobelli, La Loma, Industrial y Stella Maris. En breve, estaremos realizando las obras en el Centro de Comodoro y en todo Kilómetro 3”.

“Todos los interesados pueden solicitar el servicio a través de nuestro nuevo sitio: fibra.scpl.coop, en el cual se elige directamente el plan que se adecua a las necesidades de cada usuario. Para ello, se consta de una guía, de acuerdo con el uso del servicio y un plano de cobertura para ver la posibilidad de acceso"

" Hasta abril, por la vuelta a clases, tenemos descuento en todos nuestros planes de fibra”, aseguró.

Por último, el referente del servicio se mostró orgullo de ofrecer el perfil más alto en la ciudad que es el de 100 Megas. “Somos los únicos que brindamos un servicio de fibra óptica desde la central telefónica hasta el modem del usuario, lo cual nos permite dar el servicio de mejor calidad en la región”, subrayó.