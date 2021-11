Dos muertos en un concierto homenaje de ABBA: Las víctimas tenían 80 y 60 años

Días previos a su regreso a los escenarios, el grupo de pop sueco Abba decidió postergar la promoción de un próximo espectáculo después de enterarse de las dos muertes en un accidente mientras homenajeaban a varios miembros del conjunto.

El martes por la noche, un hombre de 80 años cayó siete pisos hasta su muerte en una sala de conciertos en Uppsala, al norte de Estocolmo, en un presunto accidente, golpeando a otro asistente.

El hombre de mayor edad murió en el lugar y otro sujeto de 60, al que golpeó, murió más tarde, dijo la policía. Una mujer que estaba con el hombre de 60 años resultó herida, pero sus heridas no se consideraron potencialmente mortales, dijo la policía.

El lugar iba a albergar un espectáculo de tributo para una audiencia de alrededor de 1.000 personas llamado Thank You For the Music, en honor a las obras de Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson, los dos miembros masculinos de Abba.

“A la luz de la trágica noticia en el concierto tributo en Suecia anoche, hemos decidido posponer el lanzamiento de nuestro tráiler del concierto hasta mañana”, dijo una publicación de la cuenta de Twitter de Abba Voyage.

El sitio web del lugar dijo que estaría cerrado desde el miércoles hasta el viernes debido a las muertes. “Todos estamos conmocionados por el trágico accidente y nuestros pensamientos van hacia los fallecidos, sus familiares y sus familias”, decía un mensaje en su sitio web.

La policía dijo que no tienen motivos para sospechar que hubo un acto criminal en la caída del hombre de 80 años desde el séptimo piso, por lo que consideran el hecho un accidente.

La doble tragedia ocurrió en vísperas del lanzamiento de Voyage, el nuevo trabajo discográfico de Abba, 40 años después de la separación del grupo.

Además del lanzamiento del álbum, anunciado en septiembre, la banda está construyendo un lugar en Londres para presentar un espectáculo que incluye “avatares” digitalizados de sus cuatro miembros, programado para mayo de 2022.

La forma exacta de los avatares, diseñados por una compañía de efectos especiales que trabajó en las películas de Star Wars, todavía está envuelta en un misterio, pero la banda insiste en que no serán meros hologramas.

Los “Abbatars” representarán a Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad como lucían en 1979.