Docentes realizarán paro por 48 horas y no comenzarán las clases el lunes en Chubut

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) advirtió días atrás, que de no ser convocados a paritarias salariales por parte del Gobierno Provncial, no iban a reiniciar las clases tras el receso invernal el próximo lunes 26 de Julio.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, al ser consultado por la advertencia del gremio docente de avanzar en un paro, manifestó: "Hoy podemos hablar de paritarias pero hoy no podemos hablar de un incremento salarial. Sería muy imprudente, ya lo he dicho en distintas oportunidades, estamos pagando los sueldos. No se puede sacar de donde no hay. La prioridad son los niños", afirmó.

Sin embargo, este viernes el gremio de ATECH ratificó el paro de 48 horas para el lunes 26 y martes 27 de Julio en toda la provincia de Chubut.

A través de una nota dirigida a la ministra de Educación del Chubut, Florencia Perata y al secretario de Trabajo, Cristían Ayala, la ATECH informó que el Consejo Directivo Provincial "ha resuelto por mayoría de mandatos escolares convocar a un paro de 48 horas desde las 0 horas del lunes 26 de julio hasta las 24 horas del martes 27 de julio".

Entre lo considerandos, argumentaron que la medida de fuerza surge por incumplimiento del acta firmada el pasado 21 de mayo donde el Gobierno Provincial expresó que se convocaría una mesa de negociación paritaria para la tercera semana de julio y que pese a que se reiteró el pedido de convocatoria, nunca fueron llamados.

Por lo que el lunes, que estaba previsto el regreso a las aulas tras el receso invernal de dos semanas, los estudiantes en Chubut no volverían a las aulas.

"EL PARO VA A SER CONTUNDENTE"

Santiago Goodman, secretario general de ATECh, resaltó en diálogo con ADNSUR que todos los sindicatos que representan a los trabajadores de la educación en el país han renegociado los salarios, pero así no ha sucedido Chubut que lleva más de 19 meses sin actualizar los salarios.

"El paro va a ser contundente tanto en la presencialidad como en la virtualidad", y confirmó "acciones en diferentes lugares de la provincia" que se están definiendo por estas horas. "Lo que venimos sondeando es que el paro va a ser contundente", dijo y aseguro que el gobernador Mariano Arcioni "se tiene que dar cuenta que tiene un secretario de Trabajo y ministra de Educación que incumplen con las normas y no han convocado a paritarias".

"Él dice que hay que dialogar pero en ningún momento ha convocado a ese diálogo", cuestionó finalmente el dirigente gremial.