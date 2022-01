Este sábado se llevó adelante una nueva reunión paritaria entre los gremios de los maestros y funcionarios del Gobierno Provincial, de cara a acordar la pauta salarial para los próximos meses.

En diálogo con ADNSUR, Cristian Ayala recordó que “la reunión del sábado con los gremios docentes es la continuidad de las reuniones que mantenemos desde diciembre con el sector docente y otros representantes de trabajadores de la administración pública”.

“En esta propuesta, hablamos de incrementos salariales. Se propuso el adelantamiento del 20% para febrero. Es decir, que el trabajador -además del 10% que tenía desde agosto- va a recibir un incremento del 20% en febrero y otro en abril. El incremento acumulado desde agosto del 2021 a abril del 2022 va a alcanzar un 36,5% de incremento”, precisó.

“Si tomamos el período 2018-2021, el salario bruto del sector Educación se incrementó en un 163%. El docente va a tener un 36,5% de incremento en abril en comparación con agosto del 2021”, puntualizó.

“Esta no es una negociación cerrada. Esto es lo que se puede disponer del gobierno provincial con las previsiones y los números en enero 2022. Por instrucciones del gobernador Mariano Arcioni nos reunimos en diciembre con representantes del sector docente. Avanzamos con propuestas concretas ni bien estuvo la disponibilidad del gobernador que dispuso los incrementos para que los empiecen a recibir los trabajadores”, reveló.

“A medida que vaya evolucionando la situación financiera de la provincia, se va a ir avanzando porque entendemos que es justa una mejora en el salario de los trabajadores del sector docente. Vamos a trabajar en el marco de seriedad y responsabilidad financiera”, anticipó.

“A medida que se vayan consiguiendo previsiones que permitan mejorar las condiciones del servicio educativo, se van a poner a consideración de las entidades sindicales y de resto de los empleados públicos”, agregó.

“El ciclo educativo especial comenzó de manera normal. Esperemos que el ciclo común pueda comenzar normalmente y se pueda garantizar el calendario de 190 días de clases que es una necesidad de la sociedad. El gobierno provincial está poniendo a disposición todas las herramientas y se está removiendo todos los obstáculos para que se pueda empezar un inicio de clases. Pero depende de todos los actores”, aclaró.

Descuentos por los días de paro y licencias gremiales

“El gobierno no tiene una postura inflexible sino que está ajustada al Derecho y a las normas que regulan el sistema. Es donde le vamos a dar un marco de razonabilidad a la prestación de servicios de la administración pública. Todos los trabajadores tienen el derecho constitucional de huelga garantizado por la Constitución Nacional. El día que no trabajan, no pueden tener una sanción pero no está la obligación del empleador de abonar esos días en los cuales no se puso la fuerza de trabajo a disposición. Se va a dar un marco de razonabilidad a las medidas que se llevan adelante y se va a encauzar la situación”, afirmó.

“En cuanto a las licencias gremiales, el gobierno reconoce que se usufructúen los cargos electos en representación pero no se establece la obligatoriedad que el Estado como empleador haga frente a estas obligaciones. Está prohibido por la ‘ley sindical’ que exista una sumisión directa o indirecta a una entidad sindical. La justicia provincial se expresó en cuanto a la improcedencia del pago de las licencias gremiales en el sector público”, explicó.

“El ministerio de Educación es el organismo que tiene una mayor cantidad de empleados públicos y una mayor presupuesto de la administración pública. No se puede comparar con la cantidad de las licencias gremiales que las distintas representaciones gremiales puedan solicitar. Hay que dar razonabilidad y todo el sistema educativo se tiene que enmarcar dentro de la ley”, aseguró.

“El gobernador Arcioni pretende establecer una política de empleo público seria, responsable y respetuosa de los derechos pero garantizando las condiciones para el gobierno. Los empleados públicos son una parte importante pero el gobierno es de toda la provincia y hay que dar respuesta al sector privado, al pasivo, a las infancias y discapacidades”, completó el ministro de Gobierno, Cristian Ayala.