El 23 de julio pasado el presidente de la Nación Alberto Fernández anunció la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI) para las personas que se autoperciban no binarias.

No obstante, las personas que consignen una “X” para la opción “Sexo” del DNI y Pasaporte podrían tener serios problemas a la hora de viajar al extranjero.

Tras la publicación del Decreto 476/2021, Argentina pasó a ser el primer país de Latinoamérica que da la posibilidad a sus ciudadanos de elegir una opción diferente a las tradicionales “F” y “M”, en la opción “sexo” de los documentos de identidad.

De este modo, los DNI argentinos contarán con la posibilidad de consignar una “X” para definir el sexo, al igual que para los pasaportes.

El propio Gobierno reconoció en el texto que son muy pocos los países en el mundo que ya han admitido la posibilidad de no consignar el sexo masculino o femenino en un documento de identidad. Se trata de la República Democrática Federal de Nepal, la República Islámica de Pakistán, Bangladesh, India y Canadá.

Ante esto, la embajada de Estados Unidos, uno de los países más frecuentados por los argentinos, denegó la posibilidad de no seleccionar entre masculino y femenino a la hora de obtener la visa para ingresar al país.

"En este momento, solo las opciones de género masculino y femenino están disponibles para un solicitante de visa de EE.UU. Los solicitantes deben elegir uno u otro al preparar su solicitud de visa en línea. El género reflejado en el campo de sexo en cualquier visa emitida debe coincidir con el género reflejado en el campo de sexo en el pasaporte extranjero del solicitante", explicaron a Clarín desde la embajada.

Y continuó: "Si un pasaporte extranjero no incluye un campo de género/sexo masculino o femenino, el solicitante debe seleccionar masculino o femenino para la solicitud de visa de los EE. UU. y, en tales casos, el Departamento generalmente emite la visa basándose en la indicación de género masculino o femenino elegido por el solicitante".

Al mismo tiempo desde la embajada anunciaron que se encuentran en un "proceso de actualización" de sus políticas con respecto a los marcadores de género en los pasaportes.

Sin embargo, no confirmaron a partir de qué momento estará vigente: "De momento, no podemos proporcionar un cronograma exacto de cuándo comenzaremos a ofrecer un marcador de género para personas no binarias, intersexuales y no conformes con el género".

Detallaron además que mientras las tareas continúan en dirección hacia este objetivo a más largo plazo, el Departamento de Estado irá anunciando novedades e información al respecto a través del sitio web oficial del Gobierno estadounidense.