Discriminaron a Anamá Ferreyra y se retiró de un programa de televisión

En el día de ayer jueves, Anamá Ferreyra sufrió un incómodo momento como invitada en el nuevo programa de Edith Hermida,"Está en tus manos". Las primeras invitadas del ciclo tuvieron un desafortunada enfrentamiento.

"Acá venimos a pasarla bien y qué mejor con amigas", dijo la conductora al comienzo de la primera emisión. Luego, Adriana Aguirre, la segunda invitada, contó detalles del accidente que sufrió el pasado verano mientras hacía una función teatral en Mar del Plata y dijo que de ganar dinero lo invertiría en su rehabilitación.

"Vale 100 mil pesos la inyección de ácido hialurónico ", indicó la vedette." Bueno, hoy tenemos 30 mil pesos de pozo acumulado, además de toda la plata que pueden ganar en el juego del día de hoy. Así que a ver si ayudamos a enderezar el glúteo a Adriana Aguirre ", dijo Hermida.

"Y vos, Anamá, si ganás la plata, ¿en qué la vas a gastar?", le consultó Edith a la otra invitada. "Yo voy a viajar para mi cumpleaños, lo gasto tomando algo rico, mirando el lago Nahuel Huapi", respondió Anamá.

Fue entonces cuando Adriana retomó el relato de su accidente: "Oíme, ¿sabés lo que tuve que hacer? Lamentablemente, porque fue un accidente laboral. Yo caigo en el escenario al mejor estilo, pobrecito, Sergio Denis", prosiguió la ex mujer de Ricardo García pero Anamá la interrumpió: "¡Vamos a jugar, Adriana! ¡Vamos a jugar!", rogó.

Aguirre se tomó mal la intromisión de Ferreira y lanzó un ofensivo comentario racista: "¡Pará! ¡Dejame hablar, mono!". El exabrupto no le cayó nada bien a Anamá que a la vuelta del corte publicitario había abandonado el programa.

"Fue un mal entendido. Hace cinco meses que estoy con un psicólogo y que vine a divertirme. Si le dije algo que la hizo sentir mal le pido perdón. Ella tiene que entender que yo vengo de esto, con problemas y le hice un comentario porque la quiero pasar bien", se defendió Adriana a la vuelta del corte.

Horas después, Anamá se refirió a lo sucedido en su cuenta de Twitter y se dirigió a la conductora. "Lamento mucho abandonar el vivo de tu programa. No es mi estilo, soy educada, pero no puedo permitir un ataque racista sobre mi persona sobre mi color de piel, ya no da más para esto, tu invitada es una desubicada", manifestó Ferreira.

"Querida Anama !!! Lamento muchísimo el mal momento que pasaste en el programa ... lejos está del espíritu del programa. Ojalá pronto puedas volver a jugar y divertirte como correspondencia. Un abrazo", le respondió Edith