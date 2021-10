No fue una noche de diversión la que vivió una chica de 18 años, quien radicó una denuncia contra tres hombres del personal de seguridad del boliche Bartó, de la ciudad de Córdoba, que se le acercaron mientras bailaba en una pista con sus amigas y le dijeron sin escrúpulos "tenés que retirarte por tu sobrepeso".

"Éramos siete u ocho bailando en la pista y, de repente, vinieron tres patovicas y le dijeron solo a ella que se tenía que ir por su sobrepeso y porque ocupaba mucho lugar", relató una de las amigas de la chica en diálogo con ElDoce .televisor.

El hecho ocurrió el viernes a la madrugada, y tras las palabras del personal de seguridad, la joven y sus amigos decidieron irse del local bailable ubicado en la zona de la Cañada, en la ciudad de Córdoba.

“Mientras ella lloraba por el trato recibido, los otros patovicas no contestaban o nos daban la espalda. Los policías que estaban afuera tampoco hicieron nada ”, agregó la amiga de la joven.

Por ahora, la víctima no realizó la denuncia formal ante el INADI, aunque -aseguró su amiga- "no descarta hacerla en estos días porque no quiere que le pase lo mismo a otra persona".