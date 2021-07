Su historia traspasa todas las fronteras. Thomás Figueroa Munizaga tiene solo 5 años y ya superó dos trasplantes de médula ósea.

El superman de Río Gallegos como lo llaman en su ciudad este viernes recibió el alta, y la noticia emocionó a todos. Es que el pequeño atraviesa una compleja enfermedad inmunológica que lo ha llevado a superar dos trasplantes de médula ósea y largas sesiones de quimioterapia.

Se debe recordar que a fines de marzo fue derivado en la Ciudad de Buenos Aires debido a una patología denominada Síndrome de Hemofagocitosis Primaria. Pero no era la primera vez, ya que por ese cuadro, cuando tenía un año ya había sido trasplantado, siendo madre, Anabel Munizaga, la donante.

Precisamente este viernes, tras el alta, la mujer no ocultó su felicidad por la evolución de su hijo.

“Estamos muy felices y agradecidos por estar acá, al no haber bajado sus brazos a su corta edad, a sus 5 años, y demostrarnos que todo se puede”, dijo Munizaga a la Opinión Austral. "No me caben las palabras para decir lo que él causa en nosotros, el orgullo que sentimos y el agradecimiento a todas las personas, porque es el ser que más amamos sobre la tierra”, sentenció.