Día Mundial de la Cerveza🍺: cuáles son los estilos más elegidos

El día mundial de la cerveza es una celebración de carácter internacional que se realiza anualmente el primer viernes de agosto.Esta fecha tiene su origen por un encuentro entre cuatro amigos en un bar de Santa Cruz, California.

Allí, en el año 2007, Jesse Avshalomov, Evan Hamilton, Aaron Araki y Richard Hernández propusieron el 5 de agosto como fecha para celebrar una reunión cuyo eje fuera la cerveza.

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más elegidas del mundo, las cuales tienen diversos estilos, sabores, texturas, olores. En Argentina, estas son las más vendidas:

🍺IPA (India Pale Ale): amargor amigable

A nivel mundial, salvo en Inglaterra, cuando se habla de IPA se hace referencia a la American IPA -la versión americana de la IPA inglesa tradicional-, una cerveza que tiene como protagonista absoluto el lúpulo, donde la malta cumple un rol de soporte, al igual que la levadura. El balance es claramente hacia el lúpulo, mayormente los llamados del Nuevo Mundo (Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Japón) con sabores frutados, cítricos, tropicales y resinosos. Cerveza dorada, que puede ser cristalina o ligeramente turbia, y con un perfil que cada vez más apunta a potenciar el aroma y el sabor del lúpulo en detrimento de la intensidad de amargor, buscando un amargor más amigable y de mayor balance.

🍺Honey: amargor medio

El estilo honey Ale es una cerveza con agregados sutiles de miel y final seco. Sus toques de miel variarán de acuerdo con la calidad de la miel que se use para su fabricación. A pesar de que esta cerveza tiende hacia el lado del dulzor, no es necesario que sea una cerveza dulce. Además, sus notas de miel deben ser delicadas, por lo que esta no debe ser una bebida empalagosa. Cada sorbo de esta bebida maltosa debe expresar el equilibrio entre la malta, el lúpulo y el fino toque de miel.

🍺Irish Red Ale: cerveza ligera

Es una cerveza roja, de color ambar medio rojizo-cobrizo, un estilo clásico, de origen irlandés, con un suave dulzor inicial a caramelo/toffee y un ligero sabor a grano y bizcocho. Es otro de los estilos elegidos por aquellos que buscan una cerveza ligera con tomabilidad, gracias al dulzor otorgado por las maltas caramelos.

🍺Blond Ale: fácil de tomar

Este estilo americano pertenece a una subcategoría de las APA y se caracteriza por ser una cerveza de fácil tomabilidad y muy refrescante. Su apariencia es limpia, dorada, clara y con espuma blanca. En boca aporta un suave dulzor maltoso, con toques de pan, bizcocho y trigo; y es de cuerpo medio ligero con carbonatación media a alta. En aroma domina la malta dulce con notas a caramelo y pan.

🍺Lager: cuerpo liviano

Sus orígenes se encuentran en la región de Baviera, Alemania. La palabra Lager proviene del alemán “Lagern”, cuyo significado es “Almacenar”. Es una cerveza que se fermenta a baja temperatura, pero requiere de mayor tiempo de fermentación, en comparación con una ALE. Tiene cuerpo liviano, altísima tomabilidad y es muy refrescante. Existen distintos estilos dentro de esta variedad como: Pilsen, Vienna, Märzen, Munich Dunkel, American Light Lager, Schwarzbier, Bock, Munich Dunkel y Rauchbier.

🍺Cerveza negra

La cerveza negra (en alemán Schwarzbier) es un tipo de cerveza lager alemana opaca, de color muy oscuro y sabor fuerte que recuerda al chocolate o al café. Aunque tienen un sabor parecido, son más suaves y menos amargas que las stouts o porters británicas, debido al uso de levadura lager en lugar de ale y a que están hechas de malta tostada, lo que les da su color oscuro.

Se le conoce en Chile como malta (no confundir con la bebida llamada malta, la cual a pesar de ser similar no contiene alcohol).