Agustín Oviedo inició la carrera de Enfermería en 2017 y el pasado 12 de agosto, se recibió. "Siempre me ha gustó ayudar y ser solidario y sentí que podía ayudar desde la enfermería", admitió en diálogo con ADNSUR.

“No fue fácil pero no fue imposible cumplir mi objetivo, ser enfermero y la verdad, tener a mi familia y amigos, fue algo maravilloso”, reconoce sobre las sensaciones de poder haber cumplido su objetivo. Sin embargo, este 26 de agosto, Día del Vacunador, lo encuentra siendo voluntario en la Campaña Nacional de Vacunación contra el Coronavirus.

“Arranque como voluntario este año, a mediados de febrero, y desde ese momento, comencé a trabajar en el gimnasio N° 2 y hasta el día de hoy sigo firme con este gran equipo que me tocó de trabajo”, contó el flamante enfermero que recibe diariamente a ciento de personas que se acercan por las dosis contra el Covid19.

Día del Vacunador: "es un privilegio tener la posibilidad de cumplir esa tarea", asegura Agustín

Agustín indicó que como llega gente decida a vacunarse hay otras que no. "He vacunado personas que por un lado van convencidos y decididos de querer vacunarse, siempre predispuestos y con esa amabilidad. y otras personas que les cuesta tomar esa decisión, llegan y por ahí preguntan, y de alguna manera tratamos de incentivarlos", reconoce.

Sobre su sueño a futuro, cuando termine la vacunación contra el coronavirus, Agustín asegura: "Me gustaría mucho seguir trabajando con el área de cuidados de adultos, de las personas ancianas, pediatría también me gusta mucho, la relación con los niños y terapia intensiva. Son áreas donde me gustaría estar ejerciendo mi carrera".