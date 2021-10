Destrozos en Comodoro: el Municipio intervino en más de 500 incidentes

El intendente Juan Pablo Luque coordinó este domingo acciones para brindar respuestas a las consecuencias producidas por las ráfagas que alcanzaron los 140 km/h. Detalló que hubo 550 intervenciones entre casas particulares, postes y árboles caídos, entre otras complicaciones.

Los trabajos se extendieron durante la madrugada y el intendente recorrió la ciudad para evaluar los daños y tomar contacto con los damnificados. El boulevard ubicado en Alsina y Rawson frente a la Clínica del Valle; el barrio Astra y la torre que se encuentra en el ingreso recién pavimentado; el Predio Ferial; el merendero “La Hora Feliz” de Bella Vista Norte; y la Capilla de Laprida fueron algunos de los puntos donde el jefe comunal y su equipo estuvieron presentes para conocer la situación de los vecinos.

“El temporal dejó complicaciones en lo que tiene que ver con voladuras de techo de casas, mucha rotura de árboles, pero sobre todo muchos postes caídos que todavía no permiten que tengamos energía en todos los puntos de la ciudad”, afirmó Luque.



En este sentido, el jefe comunal afirmó que el temporal continuará en las próximas horas y recomendó a los vecinos extremar cuidados. “El viento generó que se sigan cayendo postes de luz, ramas de árboles o voladuras de techo. Hoy también va a soplar bastante fuerte. No imaginábamos que llegáramos a tener ráfagas de 150 km/h en forma constante. No recuerdo un temporal tan fuerte desde que yo era muy chico. No recuerdo haber vivido una jornada como la de ayer: fue un día con mucho peligro y estábamos con mucho temor, pero gracias a Dios no tuvimos que sufrir ninguna víctima fatal y no sufrir daños físicos a ninguna persona”, aseveró.

Asimismo, el jefe comunal brindó un panorama de las intervenciones en la ciudad. “Hay lugares como el boulevard de la calle Alsina donde hemos sacado 6 bateas con ramas de árboles que han caído. En Astra se cayó la histórica torre petrolera sobre el pavimento. Ese camino afortunadamente está cortado porque estamos terminando los trabajos de pavimentación completa de la entrada del barrio y eso evitó cualquier tipo de complicación mayor”, destacó y manifestó que “se hará todo lo posible para volver a poner la torre en su lugar porque es parte del patrimonio histórico de nuestra ciudad”.

En tanto, el intendente lamentó los daños ocasionados en el Predio Ferial. “Se cayó todo el cerco perimetral y adentro tuvimos serios problemas con los techos y con algunos cables”, describió y afirmó que el Municipio se hará cargo de los problemas que ocasionaron las fuerte ráfagas en el merendero “La Hora Feliz” en Bella Vista Norte. “Es un merendero que queremos mucho y el viento le ha volado gran parte del techo. Todos los sábados se le da de comer a un montón de gente y la Municipalidad ayudará para que el lugar vuelva a quedar bien”, aseguró.

Además, el intendente confirmó que asistirán a todas las familias que fueron afectadas por el temporal. “Tenemos un registro que cuatro familias quedaron sin nada y 160 casas perdieron sus techos. Por eso estamos trabajando para llegar con materiales a aquellas personas que lo necesiten. Desde la Municipalidad vamos a estar ayudando a que puedan estar reconstruyendo sus viviendas”, afirmó Luque.



Trabajos de recuperación en servicios públicos

Además, Luque subrayó el trabajo del personal operativo de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL). “El personal de la SCPL trabajó a destajo. Tuvieron más de 400 intervenciones en distintos puntos de la ciudad y hay 550 intervenciones para llevar adelante. El trabajo que se deberá llevar hoy y mañana será arduo. Tuvimos cortes del acueducto de Manantiales que se pudo recomponer y hoy recién está empezando a bombear agua el acueducto de Sarmiento donde también se cortó la energía y eso hizo que se detenga el acueducto del bombeo principal hacia la ciudad”, aseguró.

En cuanto al servicio eléctrico, el intendente manifestó que “se está trabajando para ir restableciendo la luz en todos los barrios. Todavía tenemos muchos sectores sin el servicio como el Centro, Kilómetro 3 y algunos de la zona sur. Esto se debe por la cantidad de postes que se han caído y eso genera dificultades para que se restablezca el servicio en su totalidad”.

Continuando en esta línea, Luque repudió el robo de más de mil metros de cable de la Cooperativa de Kilómetro 4 que generó complicaciones para que los vecinos puedan volver a contar con el servicio eléctrico. “Ahora estamos hablando con la SCPL para hacer un ‘by pass’, pero son cosas que hay que repudiar y denunciar porque le complican la vida a mucha gente en la ciudad”, cuestionó.

El intendente también confirmó que se comunicó con el gobernador Mariano Arcioni para conocer el estado de las escuelas de Comodoro Rivadavia. “A la mañana me llamó el gobernador y hace poco me mandó un reporte de roturas de vidrios y algunos techos. Hay cuatro o cinco escuelas de Comodoro con problemas, pero básicamente la decisión de la suspensión de clases tenía que ver con bajar la circulación en la ciudad”, destacó.