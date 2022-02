Después de 20 años de búsqueda, encontró a su hermana gracias a un grupo de Facebook 

Julio López, un hombre de nacionalidad paraguaya, estuvo distanciado de su hermana menor por más de 20 años y nada sabía de ella. Un día decidió buscar a Florencia y su historia se volvió viral.

“A partir de este año decidí buscar por todos los medios para saber el paradero de mi hermana. Antes buscaba solo por Facebook”, contó el hombre. Así, se topó con el grupo de Facebook ¿Dónde estás?, escribió un párrafo con información sobre Florencia, al que le sumó un documento y una fotografía de ella de cuando era solo una bebé.

“Mi nombre es Julio López, busco a mi hermana Florencia. Tengo entendido que vive en La Plata. Yo soy paraguayo, pero ella nació en Argentina”, fueron las palabras que publicó en la tarde del 10 de enero.

En diálogo con La Nación, Julio narró el momento en el que se separó de su hermana: “Éramos muy chicos. Mi mamá me trajo de Paraguay hacia Argentina y en ese momento tenía dos hermanitos chiquitos, Naza y Flor. Por no tener familiares aquí, mi mamá dejó a mi hermana con desconocidos”.

Es de Comodoro y descubrió fotos de su madre biológica tras 20 años de búsqueda: "Vamos por buen camino"

Todo ocurrió en 2002 cuando López atravesaba un momento de salud complicado y había viajado a la Argentina para atenderse: “Yo estuve internado en el Hospital Gandulfo. Me operaron de apendicitis, tenía 14 años. En ese momento, mi madre no quiso dejarme solo en el lugar y no sé por qué tomó la decisión de dejar a mi hermana con una familia que vivía en La Plata”.

Esa fue la última vez que tuvieron contacto. “Pasó todo eso y yo, siendo menor, volví a Paraguay. Viví allá por un tiempo y luego de muchos años regresé aún sin saber nada de ella. Mi mamá se juntó con otra pareja y no la buscó más”.

Encontró siete medallas de excombatientes de Malvinas y los busca para devolvérselas

Luego de dos décadas, pudo contactarla gracias a las redes sociales. “No tardaron mucho en contestarme en el grupo y al tener algunos datos dimos enseguida con la señora que crió a mi hermana. La llamé y también sabía de mi existencia, por lo que fue más rápido reconocerme”.

La madre adoptiva de la joven le pasó el contacto y entonces se comunicaron por teléfono: “A Flor no le podía hablar por la emoción y el llanto, así que solo decidí escribirle un mensaje. No la quería presionar porque fue muy fuerte todo”.

Al pasar un par de días, el tan esperado reencuentro se dio: “Arreglamos encontrarnos y el sábado 5 de febrero fue el gran día. Nos reunimos en mi casa con familiares y otros amigos”.

“Se me cayeron un par de lágrimas al verla. Es una hermosa mujer. Muchos años pasaron para volver a verla. Estoy aliviado de saber que estuvo bien cuidada y que ya sé dónde están todos mis hermanos”.

Apareció la pareja de motoqueros comodorenses que viajaban por la Patagonia: No tenían señal

Ese día, Florencia viajó con su pareja desde La Plata hasta Lomas de Zamora para compartir un asado con su hermano mayor y su madre biológica. “No quise hablar de lo ocurrido. Eso se dará con el tiempo”, contó.

¿Dónde estás?

El grupo de Facebook ¿Dónde estás? Se encarga de compartir la búsqueda de hombres y mujeres que intentan esclarecer hechos de su pasado y encontrar a sus familiares o amistades de los que no saben desde hace mucho tiempo. Asimismo, también están los que buscan descubrir su identidad ya que de adultos descubrieron que sus padres no son quienes en realidad pensaban.

Quien lo desea comenta un poco sobre la historia de su familiar o conocido, pone algún tipo de fecha para contextualizar sobre la última vez que mantuvo contacto y cualquier otra información que tenga. También se puede agregar una imagen para aportar más detalles de la persona en cuestión.

Transportes Escolares en Comodoro: "Encontrarnos de un día al otro sin trabajo y los nenes fue muy duro”

Inmediatamente, las publicaciones reciben reacciones de miles de personas, quienes con el objetivo de ayudar al prójimo, comparten datos para abrir el camino hacia el reencuentro esperado.

En este caso, Facebook funciona como una herramienta que permite unir a la gente, no solo dentro del mundo virtual sino también en la realidad.