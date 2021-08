En las últimas horas comenzó a circular la información sobre un extraño suceso que habría ocurrido con el vuelo AR1844 que despegó de Ezeiza pasadas las 20 del martes rumbo al aeropuerto Ramón Trejo Noel en Río Grande, cuando una bola naranja luminosa comenzó a seguir a la aeronave, siendo avistada por los pasajeros que viajaban.

Según indicaron varios medios, esta bola "cambiaba de color y de diámetro", y luego de unos minutos desapareció intempestivamente. Pero a poco de iniciar el descenso hacia Río Grande, el ovni volvió a aparecer al lado del avión, lo cual puso en crisis a más de un viajante.

Además, indicaban que la situación no pasó a mayores y el avión de Aerolíneas pudo aterrizar sin inconveniente. Tras el alcance que tuvo esta información a nivel nacional, el titular del Aeropuerto de Río Grande, Alberto Luna, aseguró que "Nadie comentó nada, el comandante no dijo nada y los pasajeros no dijeron nada".

Más allá de las promesas de videos e imágenes estas nunca circularon, ni siquiera a través de las redes sociales. Fuentes oficiales confirmaron a Radio Fueguina que se trata de una mentira. Luna dijo que "En este país se dicen tantas estupideces…. es lo mismo que digamos que el dólar cuesta hoy $30", afirmó.

"Es mentira, nadie comentó nada, el comandante no dijo nada y los pasajeros no dijeron nada….alguno lo habrá soñado", y aclaró: "Yo les puedo decir por lo que he visto en el aeropuerto que esto es saraza", concluyó. .