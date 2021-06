La mujer de 70 años hacía días que no comía y la desesperación la llevo a salir a la calle como pudo para pedir ayuda. Se encontró con policías que patrullaban la zona y que no dudaron comprarle pan y unas facturas para que comiera junto a una bebida caliente. La mujer no cuenta con nadie que la ayude y vive sin agua potable.

Todo ocurrió cuando policías se encontraban patrullando a la altura del pasaje Almonacid al 800, cuando se encontraron con una mujer mayor y con dificultades para caminar que estaba pidiendo ayuda. Se acercaron rápidamente , pudieron tomarle los datos y ella les hizo saber que hace "varios días que no comía".

En medio de su duro relató, la abuela contó que tiene un solo hijo y que la abandonó, y que tampoco cuenta con otras personas que puedan ayudarla.

Los uniformados se acercaron con ella hasta casa y le compraron pan y facturas para que pueda comer algo. Los efectivos se encontraron con que la casa tiene problemas de humedad, no tiene agua corriente y que solo tiene de compañía de sus fieles amigos perrunos. La abuela les pidió desesperadamente que no se los saquen, pero si pidió alimento para ellos.

La situación de la abuelita la dio a conocer Gaby Roxana, a través de su cuenta de Facebook. "Por favor ayudemos a esta abuelita y sus perritos que no le hacen mal a nadie. Ella los rescató y no fue indiferente como tantos!!!!!", escribió.

Las donaciones para sus perros pueden ser entregadas comunicándose al 2974526084, o sino se pueden acercar a la Comisaría Cuarta, como también cualquier otro aporte de comida para esta mujer.