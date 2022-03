El gerente de Recursos Hídricos de la SCPL, Adolfo Carrizo, confirmó a ADNSUR reconoció que los cortes programados de agua se extenderán porque “estamos muy complicados con la toma de agua en el Lago Musters, y después aparejado a esto, tuvimos un inconveniente con una reserva en la ciudad”, reconoció.

“Tuvo una avería y la estamos reparando. Tenemos muy poca capacidad de reserva”, afirmó.

En paralelo, el gerente de recursos hídricos indicó que se adquirirán bombas de agua a partir de un convenio firmado con la Provincia debido a que el viejo acueducto dejó de funcionar porque la bajante del Lago Musters.

La víctima fatal del accidente en Ruta 26 era un reconocido osteópata de Comodoro

"Está la parte contable de nuestra Cooperativa y la provincia trabajando para hacerse de ese dinero y poder empezar a efectivizar las órdenes de compras” que estiman que demoren entre 60 y 90 días , ya que deben comprarse en el extranjero.

Se espera que en 120 días como “mínimo” puedan estar las bombas ya construidas. “Nosotros estas bombas las estimamos para el próximo verano para no tener los inconvenientes que tenemos ahora", afirmó el gerente de la SCPL.

ALQUILER DE BOMBAS

Mientras se avanza en la compra de bombas, Carrizo adelantó que se están realizando gestiones para alquilar bombas electro sumergibles que vayan sobre flotantes y que permitan captar agua. Estarían en funcionamiento en las próximas semanas.

“Hoy estamos captando agua de entre 3.800 y 4 mil metros cúbicos es lo que nos está permitiendo el lago”, y con estas bombas, se podría sumar en el orden de mil cúbicos más para tener la capacidad plena. Y así garantizar el abastecimiento durante los próximos 60 días que es cuando se estima que la temporada va a dejar de tener el consumo que estamos teniendo actualmente.

Comodoro: una persona murió en un accidente cerca de El Trébol, sobre Ruta 26

“Es un momento muy crítico el que estamos viviendo con respecto a la captación de agua en Sarmiento”, dijo Carrizo y afirmó que correr las tomas hacia zonas más profundas, no es una opción en este momento. “Es una inversión mucho más grande. No es un trabajo sencillo. No es de un día para el otro”.

YA SE REALIZAN INSTALACIONES DE MEDIDORES

Por otro lado, confirmó la decisión de avanzar en la ciudad con la instalación de medidores domiciliarios de agua. "A partir de marzo, todas las conexiones de agua que se soliciten van a ir instaladas con medidores” y cuyo costo rondará alrededor de 70 mil pesos.

El padre del adolescente electrocutado "formó una empresa criminal" utilizando a sus hijos menores para robar cables

“El agua en los domicilios se cobra por metro cuadrado, veremos si hacemos un sistema similar al que tiene Rada Tilly (cargo fijo y cargo variable)”, dijo.

También se instalarán en empresas y comercios con tarifas distintas, informó finalmente.